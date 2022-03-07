Нагадаємо, що у 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Після того Європа продовжила співпрацю з РФ.

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Проте, за словами Джонсона, світ та ситуація змінилися, і тепер потрібно наголошувати на забезпеченні колективної безпеки.

Після вторгнення Росії в Україну ми не зможемо припускати, що можна буде повернутися до якогось статусу-кво, що знову нормалізуємо ставлення, як це сталося у 2014 році,

– сказав він на пресконференції у Лондоні.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що Велика Британія робить все можливе, щоб підтримати українців та чинити шалений тиск на Путіна. Він додав, що разом зі США та ЄС вони запровадили наймасштабніший в історії Росії пакет санкцій проти неї. Й він буде збільшуватися, поки ця агресія не закінчиться.

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