Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському

9 грудня нарешті сталася подія, яка викликала шалене напруження в суспільстві. Подія, яка вивела тисячі людей на площі у знак протесту проти дій нового президента – зустріч у нормандському форматі.

Це подія, яку багато людей чекали з надією. Однак більшість ветеранів та волонтерів, чинних військових і сімей загиблих, людей, які так чи інакше дотичних до війни, чекали зі страхом, недовірою і готовністю захищати свою позицію через вуличні протести.

К слову: Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції

Президент Зеленський уже давно заявляв про своє бажання розблокувати діалог з Росією і спробувати домовитись про закінчення війни. Я радий, що йому це нарешті вдалось. Радий, бо маю надію, що тепер він побачив справжнього ворога та остаточно позбувся ілюзій, яких більшість з нас втратили іще 6 років тому. Ілюзій про те, що з Росією можна говорити.

Що передувало зустрічі "нормандської четвірки"

Перед тим, як обговорити наслідки зустрічі, давайте розберемо події, які їй передували. Частина з них мені здається не зовсім випадковою.

► Вбивство чеченського польового командира

Зустріч чотирьох лідерів відбувалась на тлі чергового скандалу про росіян, які вбивають людей на території цивілізованих держав.

Вони уже відмітились замахом на Скрипалів у Лондоні, а напередодні зустрічі у Парижі у пресі повним ходом обговорювалося вбивство у берлінському парку колишнього чеченського польового командира у серпні цього року. Найманого вбивцю вважають пов'язаним з Росією, після оприлюднення перших результатів розслідування це підтвердилось. А 4 грудня Німеччина оголосила, що висилає з країни двох російських дипломатів.



Вбитий чеченський командир

Водночас на території французьких Альп була виявлена база 15 російських шпигунів, яку використовували для проведення операцій в Європі.

► Росію відсторонили від участі в Олімпійських іграх

За кілька годин до зустрічі трьох президентів і одного канцлера у тому ж Парижі проходило засідання Всесвітнього антидопінгового агентства, яке на чотири роки позбавило Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами у Токіо та у Пекіні і чемпіонатами світу, зокрема, чемпіонатами з хокею (2020, 2021, 2022 роках), універсіад у 2021 та 2023 роках та чемпіонату світу з футболу у Катарі.

► Генасамблея ООН засудила мілітаризацію Криму

І знову таки, у той же день, за кілька годин до зустрічі, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію проти мілітаризації Росією Криму й морів, яка містить вимоги до Росії вивести війська з Криму, припинити окупацію України, повернути військове обладнання й озброєння, вилучені з трьох кораблів ВМС України.

І можливо, ці резолюції не несуть прямої загрози для Росії от прямо зараз, але дуже гарно демонструють колективну позицію заходу щодо російських злочинів. І точно вони дуже неприємні першій особі країни агресора.

► Докази атаки російських хакерів на передвиборчий штаб Макрона

Також у Франції розповсюдили нові докази атаки російських хакерів на передвиборчий штаб Макрона під час виборів президента Франції 2017 року.



Еммануель Макрон / Фото Getty images

► Проблеми в будівництві "Північного потоку – 2"

А компанія-оператор газопроводу "Північний потік – 2" повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону. США зі свого боку взагалі зібрались ввести санкції проти компаній, які беруть участь у його побудові. Що реально загрожує Росії тим, що вона не добудує, без перебільшення, останні кілометри і у прямому сенсі зіллє просто космічні гроші у трубу на дні Балтійського моря.

Що таке "Північний потік – 2"? Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку – 2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку – 2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

► Новий аналог американського "Акту Магнітського"

При цьому наша позиція була значно комфортнішою. Бо напередодні Україна та МВФ домовилися про нову трирічну кредитну програму розширеного фінансування на 5,5 мільярдів доларів.

А в Євросоюзі схвалили ідею про створення свого аналогу американського "Акту Магнітського".

Що таке "Акт Магнітського"? Документ, який передбачатиме введення санкції проти третіх країн за серйозні порушення прав людини. Американський "Акт Магнітського" уже дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Також звучали заяви, що на майбутньому саміті ЄС пом'якшення економічних санкцій щодо Росії не планується.

Вимоги українців Зеленському

Напередодні зустрічі "нормандської четвірки" нашому президенту ускладнювали маневр протестні акції у Києві, які були присвячені "червоним лініям", які не мав, на думку учасників, перетинати Зеленський.

Учасники акції вимагали від президента не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Росією. Правда, далеко не завжди було зрозуміло, що під цим словом мають на увазі протестувальники та президент.

Фото та відео з акції під Офісом Президента – дивіться за посиланням

Перші акції протесту розпочались ще в жовтні, на них виступали проти імплементації так званої формули Штайнмаєра, частина з протестувальників взагалі говорила про недоцільність Мінських домовленостей в цілому.

А ось напередодні саміту в Парижі три парламентські партії висунули уже трохи інші вимоги:

щоб Україна не йшла на жодні компроміси щодо унітарної держави, європейського та євроатлантичного курсу, а також жодних поступок щодо деокупації та повернення Криму. виступили проти виборів на тимчасово окупованих територіях до виконання безпекових умов та припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

З одного боку це звужувало Зеленському маневр, а з іншого не давало зайти за лінії, за якими дійсно опинятись не варто. Насправді це також давало можливість продемонструвати західним партнерам, що частина їхніх пропозицій нездійсненна через те, що люди цього банально не допустять. Слава Богу, здатність українців бунтувати уже ні в кого не викликає сумнівів.



Володимир Зеленський / Фото Getty images

Взагалі, якби на карті не стояло питання виживання нас як країни, то було б навіть весело. Але, враховуючи розмір ставок, було не дуже то й смішно. Що було далі – ви знаєте. Відбулась перша за три роки зустріч президентів в нормандському форматі.

Зустріч у нормандському форматі: підсумки

Зеленський протягом декількох годин провів окремі зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, після чого розпочались чотиристоронні переговори. Які були перервані для особистої зустрічі Путіна та Зеленського. О 22:00 зустріч "нормандської четвірки" продовжилася. Після опівночі вони нарешті вийшли до журналістів.



Зустріч "нормандської четвірки" / Фото Getty images

У підсумку сторони підписали "спільні узгоджені висновки" про підтримку попередніх домовленостей та мінських угод, які й озвучили на пресконференції.

► Обмін полоненими "всіх на всіх"

Найреальнішою з усіх і дуже важливою для нас стала попередня домовленість про обмін полоненими "всіх на всіх" до кінця 2019 року. Але не факт, що росіяни не зманіпулюють на фазі верифікації і не лишать частину полонених собі на майбутнє. Ну, як товар для наступних переговорів.

Довідка! Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Ми знаємо, що тема полонених дуже непокоїть Зеленського, як і усіх адекватних людей. І витягнути їх з російського полону треба якомога швидше. Нарешті це "швидше" стало менш абстрактним.



Скільки українців залишаються у російському полоні / Інфографіка 24 каналу

► Розведення сил та розширення мандату місії ОБСЄ

Також сторони погодили на розведення сил в трьох нових точках до кінця березня 2020 року та домовилися розширити мандат місії ОБСЄ, щоб вона могла вести цілодобове спостереження. І вирішили, що Україна повинна прописати формулу Штайнмаєра в своє законодавство. Також погодили, що наступна зустріч в нормандському форматі повинна відбутись в найближчі чотири місяці.

► Вибори та кордони

Діалог щодо виборів та кордону був очікувано невдалим. "Відходити" від мінських угод Путін не захотів, оскільки згідно з тим, як він їх читає, Україна починає відновлювати контроль над кордоном тільки після виборів. Але, за словами Зеленського, з’явився шанс, що це питання у майбутньому таки буде переглянуто Росією.

Водночас під час фінальної пресконференції Зеленський наголосив про неможливість зміни зовнішньополітичного вектора України під зовнішнім впливом, а також федералізації, та територіальних поступок.

Дивіться відео 24 каналу з короткими підсумками нормандського саміту:

Що змінилось

Взагалі, його заяви та вимоги були співзвучні вимогам, які переддень звучали на Майдані незалежності. В принципі, як я і передбачав у кількох попередніх випусках, суттєвих зрушень не сталося. Усі лишилися плюс-мінус при своїх. Але у нас з’явився шанс таки отримати назад своїх людей, а у Європи стало менше підстав ставити санкції під сумнів.

Стоит знать! Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

В принципі, я зараз не бачу зрад і це добре, бо довго тримати суспільство у настільки збудженому і напруженому стані просто небезпечно. Тому я радий, що зараз багато з нас зможе видихнути і розслабитись.

На кінець відкрию вам маленький секрет – впливати на Зеленського можна по-різному. Але це можливо. І це не обов’язково робити через бунт, тиск і протест.

Насправді в його риториці тиждень тому була одна дуже небезпечна теза. Теза про те, що на Донбасі можна проводити швидкі вибори заради швидкого миру. Це небезпечно з кількох причин:

це одразу розколе і без того поляризоване суспільство; якщо не буде якісного роззброєння – то хтось буде незадоволений результатом і наступного дня після голосування спробує виправити ситуацію у збройний спосіб; вибори – це ключовий і найпотужніший елемент мирного врегулювання. Вони дають можливість населенню окупованих в минулому територій отримати власне представництво у владі замість роззброєння і деескалацію.

Так, ми з вами чудово розуміємо, що це буде за представництво, але ні позбавити їх права голосу, ні депортувати нам ніхто не дасть. І якщо ми хочемо мирного врегулювання – то нам доведеться дати цим людям, якщо вони не скоювали тяжких злочинів, можливість обирати і бути обраними та відстоювати свої ідеї в політичний спосіб.

Так от для того, щоб на цих територіях бодай узнали про партії без слів ДНР та "Новоросія" – потрібен час. Щоб українські політсили різних ідеологій змогли прийти на Донбас і завоювати там собі виборця треба почекати.

Потрібне виведення бойовиків. Потрібна деескалація. Потрібна деокупація інформаційного простору на кілька років і тільки після цього там можна провести дійсно легітимні вибори, не натягуючи їх на стандарти ОБСЄ за вуха і силою.

Звідки я це узяв – з чудового дослідження аналітичного центру "Нова Європа". В якому було досліджено 10 інших конфліктів, а також досвід західних експертів, які досліджують війни десятками. Тому усе, що ми зробили, – це посприяли зустрічі представників переговорної групи з дослідниками, які змогли пояснити, що наслідком несвоєчасних виборів гарантовано буде ескалація і війна. І це спрацювало. Власне у цьому і є пояснення того, чому я останній тиждень був стримано оптимістичним. Я розумів – що однієї з найбільших можливих помилок не буде, а з усім іншим ми впораємось.

К слову: З'явився текст документу за підсумками нормандської зустрічі

Насправді, я разом з усіма вами у ніч з понеділка на вівторок спокійно видихнув і сподіваюся, що це нереальне загальнонаціональне напруження почне потроху спадати.

Наостанок я хочу сказати одне. Соціологія і рейтинги підтримки – це добре. Але у питаннях безпеки думку ветеранів треба навчитись враховувати завжди. Тому що, якщо війна розгориться знову як це було у 2014 році, захищати нас з вами побіжать саме вони. Війну у 2014 році змогли стримати пасіонарії, які не стали оглядатись на здоров’я та сім’ю, дітей та роботу, кредити чи плани на життя. Якщо вони будуть демотивовані і Росія піде у наступ – то перемовини з нею будуть проводитись уже не в Парижі, не у палаці і не про мир.