Завершение правления канцлера Германии Ангелы Меркель и выборы президента во Франции в 2022 году могут побудить российского лидера занять позицию "ожидания". Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Активное восстановление роли дипломатов

Последняя встреча в нормандском формате с участием Владимира Зеленского состоялась в декабре 2019 года. Лидеры стран согласились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась. С тех пор ведутся переговоры на уровне советников.

Президент Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по активизации переговоров по Донбассу и подготовке саммита в нормандском формате. Позже с немецким и французским лидерами об этом говорил и президент РФ Владимир Путин. Впоследствии Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД нормандского формата.

Уже 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повестка дня возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина будет содержательно отличаться от порядка саммита "нормандской четверки". Однако чем именно – неизвестно.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко пояснил, что это еще не значит, что завтра или в другой день может состояться встреча лидеров Украины и России. В первые годы существования нормандского формата, уточнил эксперт, к переговорам привлекали министров иностранных дел.

Так, в частности, были встречи министров, заместителей министров или руководителей политических департаментов. После вторых "минских соглашений" более активную роль в переговорах начали играть помощники лидеров стран "нормандского формата". С российской стороны это был Владислав Сурков, со стороны Петра Порошенко Константин Елисеев, во времена Владимира Зеленского – Андрей Ермак.

Сейчас, возможно, будет возобновление активной роли дипломатов, министерств иностранных дел на уровне нормандского формата. Посмотрим сработает ли это, потому что при Зеленском мы видим, что усиливаются роли министров иностранных дел в переговорах по Донбассу. В правление Порошенко этого не было. Так исторически сложилось, что там активную роль играл сам Порошенко и Елисеев – заместитель главы администрации президента Порошенко. Владимир Фесенко Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

По словам эксперта, сейчас роль МИД растет, как и роль еще одного чиновника – вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Насколько я знаю, сейчас он активно участвует в переговорном процессе. В частности, он в конце сентября был в Берлине, встречался с представителями Германии и Франции по вопросам вероятной подготовки саммита лидеров. Поэтому переговоры активизировались, но удастся ли все же выйти на встречу лидеров – вопрос открытый и он зависит от России,

– добавил политолог.

Нормандский формат – "чемодан без ручки"

Кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда говорит, что нормандский формат все больше напоминает "чемодан без ручки", который трудно везти и невозможно оставить. Эксперт говорит, что ни Франция, ни Германия, ни Украина не могут оставить его, учитывая возможные негативные последствия для себя.

А Россия бросить может. Я, честно говоря, не понимаю, почему у Украины есть иллюзия по поводу того, что может быть встреча в нормандском формате, потому что эта встреча абсолютно не нужна России и Путину. Евгений Магда Кандидат политических наук, директор Института мировой политики

Магда уверяет, что последние события, в частности, статья заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева показывает, что Россия абсолютно не хочет создавать для Зеленского информационных поводов, которые тот мог бы использовать для укрепления собственных политических позиций.

Можно говорить, что Россия разочаровалась в перспективах сотрудничества с Владимиром Зеленским и не имеет как таковой необходимости с ним встречаться,

– подчеркнул эксперт.

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"Это ритуальные танцы, которые ничем не закончатся"

Есть еще два момента, уточнил политолог. С одной стороны, полномочия Ангелы Меркель де-факто закончились и для нее не имеет большого смысла проводить такую "ритуальную" встречу.

С другой стороны, во Франции наоборот разворачивается президентская кампания. Поэтому Эммануэль Макрон будет вынужден действовать предельно осторожно для того, чтобы не оказаться на "геополитическом шпагате, когда Россия поставит его в такую ситуацию, когда он практически будет выглядеть или неубедительным для Москвы или будет не слишком эффективным переговорщиком и миротворцем".

Напомню, что на осень был анонсирован визит Макрона в Украину, и мы его, так сказать, напряженно ждем в Киеве. Поэтому я думаю, что это ритуальные танцы, которые ничем не закончатся. Потому что реальной заинтересованности у Кремля во встрече нет, кто бы что ни говорил,

– отметил Магда.

По словам Магды, у Кремля реальной заинтересованности во встрече нет / Фото из фейсбука эксперта

Обратите внимание! 27 сентября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона надеется провести встречу лидеров нормандской четверки до истечения срока полномочий Ангелы Меркель.

По словам эксперта, Андрей Ермак таким образом хочет продемонстрировать благодарность Украины Ангеле Меркель за ее посреднические усилия.

Но знаете, с таким же успехом можно ей отправить набор фильмов "Слуга народа", чтобы она смотрела в то время, пока не займет какую-то должность на общеевропейском уровне,

– добавил он.

Евгений Магда уверен, что проблема заключается в том, что нормандский формат с одной стороны ничего не может уже дать, а с другой – от него не могут отказаться. Ибо отказ от него для Германии и Франции будет демонстрировать собственное бессилие. А для Украины это будет демонстрацией того, что она де-факто не хочет урегулирования конфликта на собственной территории.

Поэтому мы вынуждены будем за ним наблюдать дальше и смотреть, как он будет существовать,

– отметил Магда.

Путин не желает встречаться с Зеленским / Фото из архива 24 канала

Владимир Фесенко подчеркнул, что Россия очевидно тормозит процесс переговоров. Совершенно так же Москва действовала перед встречей в Париже в декабре 2019 года.

Более трех лет не было встречи в нормандском формате на высшем уровне. Тогда Россия блокировала этот переговорный процесс и сейчас делает тоже самое. Лишний раз это подтвердил в своей статье Дмитрий Медведев,

– пояснил политолог.

Однако, уточнил эксперт, не стоит преувеличивать вес российского чиновника во внешнеполитической жизни Российской Федерации, а тем более в отношении политики на Донбассе. По его словам, Медведев таким образом хочет вернуться в большую политику, ведь его политические позиции в России значительно ослабли в последнее время.

После того как его подвинули с поста руководителя правительства, сейчас он лишь заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Безусловно, он есть в партии "Единая Россия". Хоть он и формальный ее руководитель, но его позиции ослабли,

– отметил эксперт.

Последний месяц в российской верхушке активно обсуждается украинский вопрос. Об этом говорит опубликованная статья главы РФ Владимира Путина, где он сам поднимал этот вопрос. А также высказывались на эту тему Дмитрий Козак, который занимается украинским вопросом в Администрации президента Российской Федерации, и Владислав Сурков.

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По мнению Фесенко, Медведев, возможно, увидел определенную политическую коньюктуру в России по этой тематике, поэтому решил высказаться и сделал это крайне агрессивно. Это может быть частичным изображением настроений в российской верхушке и в окружении Путина, добавил политолог.

Есть не просто разочарование, а большое раздражение в отношении Зеленского, и в статье Медведева оно очень сильно проявляется. Они ожидали, что смогут переиграть Зеленского, заставить его согласиться на российские условия мира на Донбассе, чего не произошло. Даже наоборот,

– уверен политолог.

Зеленский, добавил эксперт, сейчас имеет совсем другую риторику, чем от него ожидали в Кремле. Поэтому ситуация, безусловно, является противоречивой. Ведь, с одной стороны, есть потребность проведения встречи на высшем уровне между руководителями стран нормандского формата, а с другой – россияне сейчас не имеют четкой позиции ни по встрече с Путиным, ни по проведению саммита лидеров стран нормандского формата.

По словам Фесенко, Украина должна поблагодарить Меркель / Фото из фейсбука эксперта

Думаю, что определенные шансы на проведение такого саммита, хотя бы с той точки зрения, что надо попрощаться и поблагодарить Ангелу Меркель, которая фактически была одной из тех, кто поспособствовал этим переговорам и появлению "минских соглашений". Также надо определяться: а что дальше?

– подчеркнул Фесенко.

По его словам, "минский мирный процесс оказался в тупике, поэтому надо думать, как двигаться дальше. Минимальный вариант – прекращение огня. По словам Фесенко, сосредоточиться стоит именно на этом, чем искать новые варианты того, как воплотить соглашения 2015 года.

Тот факт, что состоялись разговоры руководителей Германии, Франции с президентом Зеленским, затем с Путиным, является свидетельством того, что есть еще одна попытка выйти на проведение саммита лидеров нормандской четверки. Да, действительно, это не самый вероятный сценарий на данный момент, но все равно надо попробовать,

– добавил политолог.

Он также напомнил о постоянных нарушениях режима прекращения огня, проведении выборов в Госдуму с привлечением жителей ОРДЛО, прекращении мандата ОБСЕ на двух пунктах границы между Россией и Украиной в зоне ОРДЛО, что является грубым и прямым нарушением "минских соглашений".

Это доказательства того, кто нарушает эти соглашения, но это путинская риторика. Он постоянно обвиняет Украину. Он хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки, но опыт свидетельствует, что их не будет. Поэтому надо собираться лидерам и решать, как выходить из этого "тупика",

– добавил политолог.

По его словам, глава Российской Федерации может избрать позицию "ожидания". В частности, чем завершится процесс формирования новой коалиции в Германии, кто возглавит правительство, и кто станет новым бундесканцлером, какой будет его позиция в "минских соглашениях", по Донбассу и Крыму. Кроме того, Путин может ждать еще и результатов выборов президента Франции, которые состоятся в 2022 году. Все это может привести к паузе в переговорах в нормандском формате на самом высоком уровне.

По мнению Фесенко, Путин может выбрать позицию "ожидания" / Фото из архива 24 канала

Новый формат переговоров

Евгений Магда уточнил, что рассчитывать на подключение к нормандскому формату Соединенных Штатов тоже несколько наивно, потому что США нужна "внешнеполитическая победа". Особенно после ситуации в Афганистане. А какую "победу" можно получить в этой ситуации – вопрос риторический, добавил эксперт.

В то же время Владимир Фесенко считает, что визит президента Зеленского в США сыграл значительную роль. Соединенные Штаты, подчеркнул эксперт, пытаются вернуться в переговорный процесс. Об этом свидетельствует визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву 11 октября.

Это свидетельство того, что США, скорее всего, хотят восстановить параллельный канал переговоров. Не присоединение к нормандскому формату, хотя кто знает, возможно, и такой вариант может обсуждаться. Но, как минимум, может быть попытка восстановить параллельный канал переговоров по Донбассу – это переговоры между США и Россией,

– отметил политолог.

Но такие переговоры, добавил он, как и раньше, будут проводиться в тесной координации с Украиной, Германией и Францией, поскольку расширение формата само по себе не решает всех проблем.

Главная проблема не в том, кто есть, а кого нет в переговорах, а в том, что проблемы создает Россия. А Кремль в любом формате переговоров будет оставаться в их составе и, к сожалению, эти проблемы, которые он производит, – тоже будут оставаться. Проблема в том, как убедить Путина, что надо идти на реальные компромиссы, резюмировал политолог.