Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным

Украинский президент тщательно готовился к Нормандской встрече в Париже. Удалось ли молодому и не очень опытному дипломату Владимиру Зеленскому достойно противостоять бывалому КГБисту Путину – в материале 24 канала.

Экзамен для президента

Прежде всего, нужно четко понимать - это первые серьезные переговоры, проведенные Владимиром Зеленским. Нормандская встреча для него - как экзамен, к которому он долгое время готовился, ведь цена вопроса слишком высока. Поэтому он хорошо чувствовал те же "красные линии", которые ни при каких обстоятельствах нельзя пересекать.

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По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, это было на уровне его внутренних убеждений, чувствовалось: президент знал на что именно нельзя соглашатся.

Конечно, Владимир Зеленский устал, переговоры были тяжелые, но по возрасту, что было заметно, он способен выдерживать такие нагрузки,

- добавляет Кочетков.

Политический эксперт Максим Вознюк добавляет, что эта встреча не принесла Украине ни "зрады", ни победы. Но для Украины это неплохо. Это тот максимум, который мы могли получить на данном этапе и в нынешней ситуации. Для первого раза Зеленского - вообще успех. Эти переговоры стали для него "боевым крещением", которое он достойно прошел.

Об итогах встречи в нормандском формате смотрите здесь:

Президент говорил, особо не выбирая дипломатических слов. Было видно, дипломатия - не его конек, не его формат. В то же время, в отличие от опытных заскорузлых зубров международной политики Меркель, Макрона, Путина, - Зеленский был искренним. Именно искренность компенсировала его неопытность.

Искренность, непосредственность, энергичность и неформальность Зеленского ярко контрастировала с лицемерием и силиконовой косностью Путина. Это выгодно выделяет президента Украины на фоне безэмоциональности других участников норманнского формата,

- убеждает Максим Вознюк.

Соглашается с коллегой и Александр Кочетков. Он отмечает, что Владимир Зеленский, возможно, и не является опытным дипломатом, но как оказалось его уровень вполне приемлем. Собственно, не только Владимир Путин, но и все мы увидели - у Зеленского есть внутренняя позиция. Это самое главное. Ведь можно быть искусным переговорщиком, но не иметь этой позиции. Такие примеры у нас, к сожалению, есть.

Брак последовательности Зеленский компенсировал четкой проукраинской позицией, которую он неоднократно подчеркивал. В то же время, он в очередной раз обозначил все "красные линии", которые никогда не пересечет как президент Украины. Он придерживался государственной позиции, и это невозможно не отметить.

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Собственно, участники украинской делегации после завершения переговоров выглядели счастливыми. В частности, окружение президента. Ведь они знали несколько больше других, что и вселяло в них оптимизм. Некоторые из нашей делегации слишком искренне проявлял свои эмоции, чего не предусматривает дипломатия. Они выглядели довольными, потому что чувствовали, что ничего не потеряли в ходе переговоров.

Меркель и Макрон как посторонние зрители?

В то же время Владимир Зеленский заявил, что итогов встречи в "нормандском формате" для него мало и он хотел бы решить больше вопросов. Его можно понять. Это хорошо, что президент Украины имеет такое рвение, желание и энергию для решения одной из самых болезненных проблем Украины. Ведь все понимают: чем сложнее вопрос, тем труднее его решать.



Эмануэль Макрон радушно приветствовал украинского коллегу / Фото GettyImages

Зеленский хотел решить и согласовать комплекс вопросов - в свою очередь, Путин старался не спешить и сдерживать украинского президента обсуждением деталей,

- говорит Максим Вознюк.

Меркель и Макрон наблюдали за этим. Было заметно, что лидеры Германии и Франции устали от "украинского вопроса" и хотят поскорее сбросить с себя это бремя.

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Но самое главное - что будет дальше. В Зеленского с Путиным разные взгляды на очередность выполнения минских протоколов, в частности, по вопросу проведения выборов в ОРДЛО и контроля над границей. Зеленский настаивает на следующем: Украина должна получить контроль над границей с Россией перед выборами в ОРДЛО, а Путин хочет выборов и только потом передачи границы под наш контроль. По мнению Вознюк, вероятнее всего, именно эти вопросы и станут главным камнем преткновения в дальнейшем переговорном процессе.

Более того - прямых обязательств для России по соблюдению режима тишины, демилитаризации, выводу войск и т.д. - нет. Как нет и механизма контроля за соблюдением режима тишины. Ведь ОБСЕ с этим не справляется и справиться не может, объективно.



Президент пытается как можно быстрее завершить войну на Донбассе / Фото 24 канала

Среди прочего, Максим Вознюк отмечает один момент: Меркель считает, что минские договоренности не являются "каменным документом", она отметила, что заинтересована в изменениях. Кстати, пересмотр минских договоренностей является инициативой Зеленского. Поэтому Меркель таким образом поддержала его. Это дает повод для сдержанного оптимизма - что минские договоренности, которые поставили Украину в нынешнюю позицию цугцванга, могут быть переформатированы в нашу пользу. Украина наконец может получить шанс выйти из нынешних кабальных минских соглашений и таким образом снять с себя навязанные обязательства, одновременно усилить свои внутренние и внешнеполитические позиции и вернуться к вопросу возвращения оккупированных территорий уже на приемлемых для Украины условиях.

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