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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Нормандская встреча: позиция Зеленского и Путина по Крыму

      Крым.Реалии 80 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – о будущем оккупированного полуострова спорили журналисты, которые приехали освещать нормандскую встречу. Владимир Зеленский объяснил, что Крымский вопрос на высшем уровне не обсуждали, потому что до темы не дошли.

      Также в выпуске:

      В ООН требуют прекратить оккупацию и вывести войска из Крыма.

      Поклонская критикует российские телевизионные шоу.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Новости России Украина – Россия Новости Крыма Крым.Реалии
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