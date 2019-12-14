Нормандская встреча: позиция Зеленского и Путина по Крыму
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – о будущем оккупированного полуострова спорили журналисты, которые приехали освещать нормандскую встречу. Владимир Зеленский объяснил, что Крымский вопрос на высшем уровне не обсуждали, потому что до темы не дошли.
Также в выпуске:
В ООН требуют прекратить оккупацию и вывести войска из Крыма.
Поклонская критикует российские телевизионные шоу.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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