Нормандська зустріч: позиція Зеленського й Путіна щодо Криму
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – про майбутнє окупованого півострова сперечалися журналісти, які приїхали висвітлювати нормандську зустріч. Володимир Зеленський пояснив, що Кримське питання на найвищому рівні не обговорювали, бо до теми не дійшли.
Також у випуску:
В ООН вимагають припинити окупацію та вивести війська з Криму.
Поклонська критикує російські телевізійні шоу.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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