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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Нормандська зустріч: позиція Зеленського й Путіна щодо Криму

      Крим.Реалії 322 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – про майбутнє окупованого півострова сперечалися журналісти, які приїхали висвітлювати нормандську зустріч. Володимир Зеленський пояснив, що Кримське питання на найвищому рівні не обговорювали, бо до теми не дійшли.

      Також у випуску:

      В ООН вимагають припинити окупацію та вивести війська з Криму.

      Поклонська критикує російські телевізійні шоу.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Крим.Реалії Новини Криму
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