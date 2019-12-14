Яких українців запрошують на російські програми: що про це думає Поклонська

Наталія Поклонська тепер поправляє своїх колег депутатів Держдуми Росії, говорячи, що не "на Україні", а "в Україні". "Експрокурор" окупованого Криму тепер критикує російські ток-шоу. Чому Українські експерти їздять на телешоу до Москви – з'ясовували кореспонденти "Крим.Реалії".

Вперше Наталія Поклонська з'явилася в ефірі телеканалу "Дождь". Ведуча не раз підкреслює, що народна депутатка дуже змінилася за останній час.

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Поклонська працювала в органах прокуратури у Києві. На початку 2014 року приїхала в гості до батьків, де брала участь у проросійських акціях, тому залишилася у Криму. У березня 2014 розповіла журналістам про своє нове призначення.

Я сьогодні була призначена на посаду прокурора Автономної Республіки Крим. Вдячна Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Й буду виконувати свої посадові обов'язки так, як прописано законом України,

– заявила Поклонська.

Важливо, що під час цієї промови Поклонська вже звільнена з органів прокуратури України й говорить про російський референдум, який готує окупаційна влада Криму.

Згодом вона вела процеси проти українських активістів. За її позовом Меджліс у Криму визнали екстремісткою організацією.



Наталія Поклонська

"Просто скажені люди. Гриміли у свої барабани, били щитам об землю, багаття палили. Це чорти з попелу встали й свої дикі танці там танцювали", – так Поклонська говорить про учасників української Революції Гідності у пропагандистському фільмі "Путь на родину".

В Україні вона перебуває у розшуку. Проти Поклонської відкрито кілька кримінальних проваджень. Їй заборонений в'їзд до Європи, а ще її прізвище в американських санкційних списках.

Що Поклонська говорить про українців на російських ток-шоу

Зараз Наталія добре відгукується про Президента Зеленського й нагадує росіянам, що правильно говорити "в Україні". "Треба говорити не "на Україні", а "в Україні", – заявила Поклонська в інтерв'ю.

Політичні ток-шоу на державних телеканалах Росії Наталія Поклонська розкритикувала. Стверджувала, що там українців принижують.

На телешоу запрошуються представники з української навіть не політики. Я б сказала, клоуни з України, які ганьблять свою країну в телевізійних шоу тут, в Москві. І всі дружно плескають, сміються й кажуть "подивіться, які хохли тупі",

– повідомила Поклонська.

"Але це не так. Це влаштовує телешоу. Чому? Бо на їх фоні ми виглядаємо набагато краще", – додала вона.

Хто їздить на російські програми

Віктор Рибаченко вже кілька років їздить на російські ток-шоу і завжди там у вишиванці.



Віктор Рибаченко

"Один раз я прийшов без вишиванки й що ви думаєте? Скабєєва мені каже" "Вікторе Федоровичу, а чого ви без вишиванки?". Я кажу: "Та сьогодні вирішив змінити, якесь різноманіття. А вона відповіла: "Прийдіть у вишиванці", – розповів експерт на російських ток-шоу Віктор Рибаченко.

Його підписують, як політичний аналітик з України. Віктору Рибаченку 69 років. Він входить до Асоціації політичних психологів України, шеф-редактор газети "Час і події", а також викладає піар в Університеті культури Поплавського.

Там є такі українці, які працюють українцями – підставні особи,

– повідомив Рибаченко.

Із позицією Поклонської не згоден. Заявив, що на російських телеканалах суцільна антиукраїнська пропаганда і їй треба протистояти.

Вадим Трюхан раніше їздив на російські ток-шоу. Після того, як його вигнали із студії програми, заявив, що більше не їздитиме до їх телевізійних студій.

Дивіться відео: як Трюхана вигнали з ефіру ток-шоу

Вадиму Трюхану 47 років. Він громадський діяч, юрист-міжнародник. Працював у різних підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства закордонних справ, брав участь у парламентських виборах.

"Завжди попит диктує пропозицію. Якщо є попит на людей з України, то завжди знайдеться і пропозиція. Я наприклад, понад місяць вже не їжджу. Пропали ці ток-шоу? Абсолютно ні. Перестали інші українці їздити? Абсолютно ні. Стали вони якісніше позицію України відстоювати? Абсолютно ні", – заявив Трюхан.



Вадим Трюхан

На думку Вадима, у цій інформаційній війні важливо брати участь на російській території, щоб розвінчувати фейки. А росіяни і так знають, хто такі Кисельов, Скабеєва, Попов та Соловйов.

Як "Крим.Реалії" дзвонили Скабєєвій

Кореспонденти "Крим.Реалії" надіслали інформаційний запит до пресслужби телеканалу "Россия-1", де питали за яким принципом запрошуються представники від України. Вони чекали три тижні, але пресслужба телеканалу так і не відповіла.



Ольга Скабєєва

Тоді "Крим.Реалії" зв'язалися із ведучою Ольгою Скабєєвою. Вона взяла слухавку, але просила перетелефонувати через годину, аргументуючи, що зайнята. Наступного дня знову чи не змогла, чи не захотіла говорити із "Крим.Реалії".

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