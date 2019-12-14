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      Кого из украинцев приглашают на российские программы: что об этом думает Поклонская

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      Наталья Поклонская теперь поправляет своих коллег депутатов Госдумы России, говоря, что не "на Украине", а "в Украине". "Экс-прокурор" оккупированного Крыма теперь критикует российские ток-шоу. Почему Украинские эксперты ездят на телешоу в Москву – выясняли корреспонденты "Крым.Реалии".

      Впервые Наталья Поклонская появилась в эфире телеканала "Дождь". Ведущая не раз подчеркивает, что народный депутат очень изменилась за последнее время.

      Важно! Почему Украину все чаще изображают без Крыма

      Поклонская работала в органах прокуратуры в Киеве. В начале 2014 года приехала в гости к родителям, где принимала участие в пророссийских акциях, поэтому осталась в Крыму. В марта 2014 рассказала журналистам о своем новом назначении.

      Я сегодня была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым. Благодарна Совету министров Автономной Республики Крым. И буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины,
      – заявила Поклонская.

      Важно, что во время этой речи Поклонская уже уволена из органов прокуратуры Украины и говорит про российский референдум, который готовят оккупационные власти Крыма.

      Впоследствии она вела процессы против украинских активистов. По ее иску Меджлис в Крыму признали экстремисткой организацией.

      Наталія Поклонська
      Наталья Поклонская

      "Просто бешеные люди. Гремели в свои барабаны, били щитами о землю, костры жгли. Это черти из пепла встали и свои дикие танцы там танцевали", – так Поклонская говорит про участников украинской Революции Достоинства в пропагандистском фильме "Путь на родину".

      В Украине она находится в розыске. Против Поклонской открыто несколько уголовных производств. Ей запрещен въезд в Европу, а еще ее фамилия в американских санкционных списках.

      Что Поклонская говорит об украинцах на российских ток-шоу

      Сейчас Наталья хорошо отзывается о Президенте Зеленского и напоминает россиянам, что правильно говорить "в Украине". "Надо говорить не "на Украине", а "в Украине", – заявила Поклонская в интервью.

      Политические ток-шоу на государственных телеканалах России Наталья Поклонская раскритиковала. Утверждала, что там украинцев унижают.

      На телешоу приглашаются представители украинской даже не политики. Я бы сказала, клоуны из Украины, которые позорят свою страну в телевизионных шоу здесь, в Москве. И все дружно хлопают, смеются и говорят "посмотрите, какие хохлы тупые",
      – сообщила Поклонская.

      "Но это не так. Это устраивает телешоу. Почему? Потому что на их фоне мы выглядим гораздо лучше", – добавила она.

      Кто ездит на российские программы

      Виктор Рыбаченко уже несколько лет ездит на российские ток-шоу и всегда там в вышиванке.

      Віктор Рибаченко
      Виктор Рыбаченко

      "Один раз я пришел без вышиванки и что вы думаете? Скабеева мне говорит"  "Виктор Федорович, а чего вы без вышиванки?". Я говорю: "Та сегодня решил изменить, некое разнообразие". А она ответила: "Придите в вышиванке", – рассказал эксперт на российских ток-шоу Виктор Рыбаченко.

      Его подписывают, как политический аналитик из Украины. Виктору Рыбаченко 69 лет. Он входит в Ассоциации политических психологов Украины, шеф-редактор газеты "Время и события", а также преподает пиар в Университете культуры Поплавского.

      Там есть такие украинцы, которые работают украинцами – подставные лица,
      – сообщил Рыбаченко.

      С позицией Поклонской не согласен. Заявил, что на российских телеканалах сплошная антиукраинская пропаганда и ей надо противостоять.

      Вадим Трюхан раньше ездил на российские ток-шоу. После того, как его выгнали из студии программы, заявил, что больше не будет ездить до их телевизионных студий.

      Смотрите видео: как Трюхана выгнали из эфира ток-шоу

      Вадиму Трюхану 47 лет. Он общественный деятель, юрист-международник. Работал в различных подразделениях Секретариата Кабинета Министров и Министерства иностранных дел, участвовал в парламентских выборах.

      "Всегда спрос диктует предложение. Если есть спрос на людей с Украины, то всегда найдется и предложение. Я например, более месяца уже не езжу. Пропали эти ток-шоу? Абсолютно нет. Перестали другие украинцы ездить? Абсолютно нет. Стали они качественнее позицию Украины отстаивать? Абсолютно нет", – заявил Трюхан.

      Вадим Трюхан
      Вадим Трюхан

      По мнению Вадима, в этой информационной войне важно участвовать на российской территории, чтобы развенчивать фейки. А россияне и так знают, кто такие Киселев, Скабеева, Попов и Соловьев.

      Как "Крым.Реалии " звонили Скабеевой

      Корреспонденты "Крым.Реалии" направили информационный запрос в пресс-службы телеканала "Россия-1", где спрашивали по какому принципу приглашаются представители от Украины. Они ждали три недели, но пресслужба телеканала так и не ответила.

      Ольга Скабєєва
      Ольга Скабеева

      Тогда "Крым.Реалии " связались с ведущей Ольгой Скабеевой. Она взяла трубку, но просила перезвонить через час, аргументируя, что занята. На следующий день снова или не смогла, не захотела говорить с " Крым.Реалии".

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!

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      Автор: Анжелика Руденко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Крыма Новости политики Аннексия Крыма Медиа СМИ
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