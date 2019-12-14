Кого из украинцев приглашают на российские программы: что об этом думает Поклонская

Наталья Поклонская теперь поправляет своих коллег депутатов Госдумы России, говоря, что не "на Украине", а "в Украине". "Экс-прокурор" оккупированного Крыма теперь критикует российские ток-шоу. Почему Украинские эксперты ездят на телешоу в Москву – выясняли корреспонденты "Крым.Реалии".

Впервые Наталья Поклонская появилась в эфире телеканала "Дождь". Ведущая не раз подчеркивает, что народный депутат очень изменилась за последнее время.

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Поклонская работала в органах прокуратуры в Киеве. В начале 2014 года приехала в гости к родителям, где принимала участие в пророссийских акциях, поэтому осталась в Крыму. В марта 2014 рассказала журналистам о своем новом назначении.

Я сегодня была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым. Благодарна Совету министров Автономной Республики Крым. И буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины,

– заявила Поклонская.

Важно, что во время этой речи Поклонская уже уволена из органов прокуратуры Украины и говорит про российский референдум, который готовят оккупационные власти Крыма.

Впоследствии она вела процессы против украинских активистов. По ее иску Меджлис в Крыму признали экстремисткой организацией.



Наталья Поклонская

"Просто бешеные люди. Гремели в свои барабаны, били щитами о землю, костры жгли. Это черти из пепла встали и свои дикие танцы там танцевали", – так Поклонская говорит про участников украинской Революции Достоинства в пропагандистском фильме "Путь на родину".

В Украине она находится в розыске. Против Поклонской открыто несколько уголовных производств. Ей запрещен въезд в Европу, а еще ее фамилия в американских санкционных списках.

Что Поклонская говорит об украинцах на российских ток-шоу

Сейчас Наталья хорошо отзывается о Президенте Зеленского и напоминает россиянам, что правильно говорить "в Украине". "Надо говорить не "на Украине", а "в Украине", – заявила Поклонская в интервью.

Политические ток-шоу на государственных телеканалах России Наталья Поклонская раскритиковала. Утверждала, что там украинцев унижают.

На телешоу приглашаются представители украинской даже не политики. Я бы сказала, клоуны из Украины, которые позорят свою страну в телевизионных шоу здесь, в Москве. И все дружно хлопают, смеются и говорят "посмотрите, какие хохлы тупые",

– сообщила Поклонская.

"Но это не так. Это устраивает телешоу. Почему? Потому что на их фоне мы выглядим гораздо лучше", – добавила она.

Кто ездит на российские программы

Виктор Рыбаченко уже несколько лет ездит на российские ток-шоу и всегда там в вышиванке.



Виктор Рыбаченко

"Один раз я пришел без вышиванки и что вы думаете? Скабеева мне говорит" "Виктор Федорович, а чего вы без вышиванки?". Я говорю: "Та сегодня решил изменить, некое разнообразие". А она ответила: "Придите в вышиванке", – рассказал эксперт на российских ток-шоу Виктор Рыбаченко.

Его подписывают, как политический аналитик из Украины. Виктору Рыбаченко 69 лет. Он входит в Ассоциации политических психологов Украины, шеф-редактор газеты "Время и события", а также преподает пиар в Университете культуры Поплавского.

Там есть такие украинцы, которые работают украинцами – подставные лица,

– сообщил Рыбаченко.

С позицией Поклонской не согласен. Заявил, что на российских телеканалах сплошная антиукраинская пропаганда и ей надо противостоять.

Вадим Трюхан раньше ездил на российские ток-шоу. После того, как его выгнали из студии программы, заявил, что больше не будет ездить до их телевизионных студий.

Смотрите видео: как Трюхана выгнали из эфира ток-шоу

Вадиму Трюхану 47 лет. Он общественный деятель, юрист-международник. Работал в различных подразделениях Секретариата Кабинета Министров и Министерства иностранных дел, участвовал в парламентских выборах.

"Всегда спрос диктует предложение. Если есть спрос на людей с Украины, то всегда найдется и предложение. Я например, более месяца уже не езжу. Пропали эти ток-шоу? Абсолютно нет. Перестали другие украинцы ездить? Абсолютно нет. Стали они качественнее позицию Украины отстаивать? Абсолютно нет", – заявил Трюхан.



Вадим Трюхан

По мнению Вадима, в этой информационной войне важно участвовать на российской территории, чтобы развенчивать фейки. А россияне и так знают, кто такие Киселев, Скабеева, Попов и Соловьев.

Как "Крым.Реалии " звонили Скабеевой

Корреспонденты "Крым.Реалии" направили информационный запрос в пресс-службы телеканала "Россия-1", где спрашивали по какому принципу приглашаются представители от Украины. Они ждали три недели, но пресслужба телеканала так и не ответила.



Ольга Скабеева

Тогда "Крым.Реалии " связались с ведущей Ольгой Скабеевой. Она взяла трубку, но просила перезвонить через час, аргументируя, что занята. На следующий день снова или не смогла, не захотела говорить с " Крым.Реалии".

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!