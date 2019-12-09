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      Все хотели наступления – это оно и есть, – Кулеба о нормандской встрече

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      Кулеба считает "нормандскую встречу" дипломатическим наступлением Украины / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Кулебы

      Встреча президентов в нормандском саммите в Париже является своеобразным дипломатическим наступлением Украины. Россия избегала встречи в течение долгого времени.

      Ничего не происходило 3 года, об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

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      Он считает, что "сама встреча в нормандском формате – это дипломатическое наступление Украины".

      Вот все хотели наступления, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне якобы соглашались сначала в сентябре встретится, потом в октябре, в ноябре,
      – отметил Кулеба.

      Вицепремьер добавил, что в течение трех последних лет "ничего не делалось, российская сторона всячески избегала встречи".

      Кулеба анонсирует, что переговоры будут сложными, ведь президент Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить. Взамен перед главой государства будет сидеть человек "вообще без этих красных линий".

      Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву) 9 декабря. После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Поэтому личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

      Встреча в нормандском формате: что об этом известно

      • В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Президент Украины Дмитрий Кулеба
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