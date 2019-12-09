Все хотели наступления – это оно и есть, – Кулеба о нормандской встрече

Встреча президентов в нормандском саммите в Париже является своеобразным дипломатическим наступлением Украины. Россия избегала встречи в течение долгого времени.

Ничего не происходило 3 года, об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

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Он считает, что "сама встреча в нормандском формате – это дипломатическое наступление Украины".

Вот все хотели наступления, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне якобы соглашались сначала в сентябре встретится, потом в октябре, в ноябре,

– отметил Кулеба.

Вицепремьер добавил, что в течение трех последних лет "ничего не делалось, российская сторона всячески избегала встречи".

Кулеба анонсирует, что переговоры будут сложными, ведь президент Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить. Взамен перед главой государства будет сидеть человек "вообще без этих красных линий".

Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву) 9 декабря. После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Поэтому личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

Встреча в нормандском формате: что об этом известно