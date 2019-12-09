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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Усі хотіли наступ – це він і є, – Кулеба про нормандську зустріч

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      Кулеба вважає "нормандську зустріч" дипломатичним наступом України / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Кулеби

      Зустріч президентів на нормандському саміті у Парижі є своєрідним дипломатичним наступом України. Росія уникала зустрічі протягом довгого часу.

      Нічого не відбувалося 3 роки, про це сказав віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, в ефірі "1+1".

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      Він вважає, що "нормандський формат – це дипломатичний наступ України, якого всі очікували". 

      От всі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді,
      – зазначив Кулеба.

      Віцепрем’єр додав, що впродовж трьох останніх років "нічого не робилося, російська сторона всіляко уникала зустрічі".

      Кулеба анонсує, що переговори будуть складними, адже президент Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити. Натомість перед главою держави буде сидіти людина "взагалі без цих червоних ліній".

      Зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом) 9 грудня. Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Відтак особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

      Зустріч у нормандському форматі: що про це відомо 

      • У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Президент України Дмитро Кулеба
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