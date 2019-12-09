Усі хотіли наступ – це він і є, – Кулеба про нормандську зустріч

Зустріч президентів на нормандському саміті у Парижі є своєрідним дипломатичним наступом України. Росія уникала зустрічі протягом довгого часу.

Нічого не відбувалося 3 роки, про це сказав віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, в ефірі "1+1".

Дивіться також: "Варта на Банковій": під Офісом Президента досі проходить акція – фото, відео

Він вважає, що "нормандський формат – це дипломатичний наступ України, якого всі очікували".

От всі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді,

– зазначив Кулеба.

Віцепрем’єр додав, що впродовж трьох останніх років "нічого не робилося, російська сторона всіляко уникала зустрічі".

Кулеба анонсує, що переговори будуть складними, адже президент Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити. Натомість перед главою держави буде сидіти людина "взагалі без цих червоних ліній".

Зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом) 9 грудня. Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Відтак особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

Зустріч у нормандському форматі: що про це відомо