Страны передадут в подарок микродроны норвежского производства Black Hornet. Впоследствии украинские военные будут использовать беспилотники для разведки и идентификации целей.

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Норвежские дроны будут служить ВСУ

Норвегия и Великобритания объединяют усилия по приобретению норвежского микродрона Black Hornet в подарок Украине. Стоимость будет составлять до 90 миллионов норвежских крон (9,3 миллиона долларов – 24 канала),

– говорится в сообщении.

Пакет помощи включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение. Это все профинансирует фонд под руководством Великобритании, в который Норвегия внесла 400 миллионов норвежских крон.

Украинские власти попросили этот тип оборудования для борьбы с российским вторжением. Известно, что дрон Black Hornet разработан в Норвегии и является лидером мирового рынка. Его используют в ряде стран-союзников, учитывая США и Великобританию.

Министр обороны Норвегии заявил, что он прост в эксплуатации, прочен, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для использования в городских районах.

"Пожертвование свидетельствует о том, что мы придерживаемся нашего обязательства продолжать поддерживать Украину", – говорит Арильд Грам.

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