Таким образом, американские военные продолжают помогать Украине в борьбе с врагом. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

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Как США помогает Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что их военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны.

Кстати, наше государство ко Дню Независимости может ждать хороший подарок от друзей. Стало известно, что США готовят очередной пакет помощи. Он может быть на сумму рекордных 3 миллиардов долларов.



Как США помогает нашей стране / фото Минобороны США



Как выглядит военная помощь от США / фото Минобороны США



Наиболее мощной является поддержка от США / фото Минобороны США



США продолжает помогать Украине в борьбе с врагом / фото Минобороны США

Американские СМИ сообщили, что в настоящее время США предоставили Украине около 10,6 миллиарда долларов военной помощи с начала правления администрации Джо Байдена. Туда входит 19 оружейных пакетов непосредственно из складов Министерства обороны с августа 2021 года.

Кроме того, лидеры обороны США рассматривают планы, которые расширят обучение украинских войск за пределами их страны. Также – военных на восточном и южном флангах Европы, испытывающие наибольшую угрозу со стороны агрессии россии.

Какие страны помогают нашему государству

Наиболее мощной является поддержка от США. Но другие государства также дают нам все, что могут, чтобы мы давали достойный отпор российским оккупантам. В частности, Северная Македония передала украинской армии танки Т-72. Кроме этого, объявила о предоставлении четырех штурмовиков Су-25.

Также Украине активно помогает Польша. В частности, самоходные пушки AHS Krab уже уничтожают россиян на поле боя. Уже есть факты успешной ликвидации вражеских складов с боеприпасами и горючим, логистических центров, опорных пунктов, техники и живой силы.

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