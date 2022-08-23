Он может быть на сумму рекордных 3 миллиарда долларов. Этот пакет помощи далеко не первый.

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Война затягивается – помощь будет долгосрочной

СМИ, ссылаясь на официальных лиц США, сообщили, что поскольку война россии против Украины затягивается, то помощь будет оказываться долгосрочно. Есть планы объявить о дополнительном пакете примерно на 3 миллиарда долларов помощи для обучения и оснащения украинцев.

Об очередном финансировании должны объявить 24 августа – в День Независимости и день, когда исполняется ровно полгода с момента нападения россии на нашу страну. По данным СМИ, средства потратят на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не выйти на фронт в течение года или двух.

Разница между новым пакетом и предыдущими

Не исключено, что сумма пособия еще может измениться, но не сильно. В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование должно помочь Украине обеспечить ее среднюю и долгосрочную оборонную позицию.

Предыдущие поставки были направлены на более насущные нужды Украины в оружии и боеприпасах. Они касались материальных средств, которые Пентагон уже имеет на складе и может отправить как можно скорее.

Помимо долгосрочной помощи для будущих нужд обороны новый пакет имеет и другую цель. США хотят заверить украинские власти в том, что хотят продолжать свою поддержку, несмотря ни на что.

Какую помощь мы уже получили

Американские СМИ приводят данные, что в настоящее время США с начала правления администрации Джо Байдена предоставили Украине военной помощи примерно на 10,6 миллиарда долларов. Они включают 19 оружейных пакетов непосредственно из складов Министерства обороны с августа 2021 года.

Лидеры обороны США также рассматривают планы, которые расширят обучение украинских войск за пределами их страны. Также – военные на восточном и южном флангах Европы, испытывающие наибольшую угрозу со стороны агрессии россии.

Кто еще помогает Украине

Наиболее мощной является поддержка США. Но другие государства также предоставляют нам все, что могут, чтобы мы давали достойный отпор российским оккупантам. В частности, Северная Македония передала украинской армии танки Т-72. Кроме этого, объявила о предоставлении четырех штурмовиков Су-25.

Также Украине активно помогает Польша. В частности, самоходные пушки AHS Krab уже уничтожают россиян на поле боя. Уже есть факты успешной ликвидации вражеских складов с боеприпасами и горючим, логистические центры, опорные пункты, техника и живая сила.

Многие другие государства, в частности, Словакия, Франция, Германия, Нидерланды, страны Балтии и другие помогают Украине, чем могут.

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