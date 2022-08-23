Он может быть на сумму рекордных 3 миллиарда долларов. Этот пакет помощи далеко не первый.
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Война затягивается – помощь будет долгосрочной
СМИ, ссылаясь на официальных лиц США, сообщили, что поскольку война россии против Украины затягивается, то помощь будет оказываться долгосрочно. Есть планы объявить о дополнительном пакете примерно на 3 миллиарда долларов помощи для обучения и оснащения украинцев.
Об очередном финансировании должны объявить 24 августа – в День Независимости и день, когда исполняется ровно полгода с момента нападения россии на нашу страну. По данным СМИ, средства потратят на финансирование контрактов на беспилотники, оружие и другое оборудование, которое может не выйти на фронт в течение года или двух.
Разница между новым пакетом и предыдущими
Не исключено, что сумма пособия еще может измениться, но не сильно. В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование должно помочь Украине обеспечить ее среднюю и долгосрочную оборонную позицию.
Предыдущие поставки были направлены на более насущные нужды Украины в оружии и боеприпасах. Они касались материальных средств, которые Пентагон уже имеет на складе и может отправить как можно скорее.
Помимо долгосрочной помощи для будущих нужд обороны новый пакет имеет и другую цель. США хотят заверить украинские власти в том, что хотят продолжать свою поддержку, несмотря ни на что.
Какую помощь мы уже получили
Американские СМИ приводят данные, что в настоящее время США с начала правления администрации Джо Байдена предоставили Украине военной помощи примерно на 10,6 миллиарда долларов. Они включают 19 оружейных пакетов непосредственно из складов Министерства обороны с августа 2021 года.
Лидеры обороны США также рассматривают планы, которые расширят обучение украинских войск за пределами их страны. Также – военные на восточном и южном флангах Европы, испытывающие наибольшую угрозу со стороны агрессии россии.
Кто еще помогает Украине
- Наиболее мощной является поддержка США. Но другие государства также предоставляют нам все, что могут, чтобы мы давали достойный отпор российским оккупантам. В частности, Северная Македония передала украинской армии танки Т-72. Кроме этого, объявила о предоставлении четырех штурмовиков Су-25.
- Также Украине активно помогает Польша. В частности, самоходные пушки AHS Krab уже уничтожают россиян на поле боя. Уже есть факты успешной ликвидации вражеских складов с боеприпасами и горючим, логистические центры, опорные пункты, техника и живая сила.
- Многие другие государства, в частности, Словакия, Франция, Германия, Нидерланды, страны Балтии и другие помогают Украине, чем могут.
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