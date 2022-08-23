Хотя наши западные партнеры продолжают помогать выбивать врага и посылают нам оружие, впрочем, его не хватает, чтобы изменить ход войны. Об этом в эфире 24 канала сказал полковник запаса, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, слишком много оружия не бывает. Чем больше его поступит в Украину от наших партнеров, тем быстрее подойдет день нашей победы.

Поэтому он считает, что заявления нашего политического руководства о "50 HIMARS" вполне оправданы.

Даже половины будет достаточно, чтобы выполнить задачи, которые поставить в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины,

– сказал Свитан.

Какого оружия не хватает

Как отметил специалист, украинской армии сейчас действительно не хватает "брони" – бронетранспортеров и броневых машин пехоты, в частности.

"Для того чтобы проводить любое контрнаступательное действие и не потерять пехоту, нужна броня. С этим нам помогают турки, США и другие страны. И за это им спасибо. Однако этого мало", – добавил эксперт.

И подчеркнул, чтобы провести эффективную контрнаступательную операцию поставки оружия нужно увеличить в 2 – 3 раза.

Что изменит ход войны

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что поставки в Украину 50 систем HIMARS полностью изменили бы ход войны с россией.

"Цена одной системы HIMARS – 4 миллиона долларов. Цена 50 систем – 200 миллионов долларов плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем одной яхты российского олигарха", – отметил он.

Подоляк подчеркнул, что это точно не "все деньги мира", но это то, что "вполне изменило бы ход войны".

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