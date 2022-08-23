Такими боеприпасами стреляют по очень ценным целям. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Представьте, что вы сражаетесь в батальоне, где воюют 300 солдат. Командир батальона и штаб сидят, командуют. А потом раз – и связь с ним исчезла, потому что туда прилетел один "вулкан". И все. Комбата нет, начальника штаба нет. И все солдаты просто "потеряны". Нормального сержантского состава нет, остались какие-то командиры рот,

– сказал Нарожный.

Нарожный отметил: по таким важным целям, как склады с боеприпасами и команде, пункты оккупантов стреляют именно высокоточными снарядами. Например, Excalibur, Himars и Vulcanо.

"Офицеры собрались на какое-то совещание. Прилетел "вулкан" – пять офицеров нет", – объяснил он.

Разведка выполняет очень важную функцию

По публичной информации, цели для HIMARS нам передает Пентагон. "Я не знаю, в каком количестве. Может 50%, может 90%, а может и 10%, а остальные 90% дает наша разведка", – предположил Нарожный.

Мы стреляем по нашим территориям. Это оккупированная Украина. Там действуют партизаны, большинство населения проукраинское, позвонить на горячую линию через телеграм, вайбер или другой зашифрованный мессенджер и сказать: "Я вижу 10 танков, заехавших по такому-то адресу. Пожалуйста, проверьте". Это может сделать даже пенсионер

Пути получения информации, которую затем обрабатывает разведка, очень много. Более того, мы получили доступ к сверхмощному спутнику ICEYE, который видит днем ​​и ночью.

"Очень важно стрелять такими дорогостоящими боеприпасами по таким дорогим целям", – убежден военный эксперт.

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