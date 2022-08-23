Такими боєприпасами стріляють по дуже цінних цілях. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Варте уваги У США готуються передати Україні ЗРК NASAMS: коли ЗСУ нарешті їх отримають

Уявіть, що ви воюєте у батальйоні, де воюють 300 солдатів. Командир батальйону і штаб сидять, командують. А потім раз – і зв'язок з ним зник, тому що туди прилетів один "вулкан". І все. Комбата нема, начальника штабу нема. І усі солдати просто "потєряні". Нормального сержантського складу нема, залишилися якісь командири рот,

– сказав Нарожний.

Нарожний наголосив: по таких важливих цілях, як склади з боєприпасами та команді пункти окупантів стріляють саме високоточними снарядами. До прикладу, Excalibur, Himars та Vulcanо.

"Офіцери зібралися на якусь нараду. Прилетів "вулкан" – п'ять офіцерів нема", – пояснив він.

Розвідка виконує дуже важливу функцію

За публічною інформацією, цілі для HIMARS нам передає Пентагон. "Я не знаю, у якій кількості. Може 50%, може 90%, а може й 10%, а інші 90% дає наша розвідка", – припустив Нарожний.​

Ми стріляємо по наших територіях. Це окупована Україна. Там діють партизани, більшість населення проукраїнське, Подзвонити на гарячу лінію через телеграм, вайбер або інший зашифрований месенджер і сказати: "Я бачу 10 танків, які заїхали за такою-то адресою. Будь ласка, перевірте". Це може зробити навіть пенсіонер"

Шляхів отримання інформації, яку потім обробляє розвідка, дуже багато. Ба більше, ми отримали доступ до надпотужного супутника ICEYE, який бачить вдень та вночі.

"Дуже важливо стріляти такими дороговартісними боєприпасами по таких дороговартісних цілях", – переконаний військовий експерт.

Військова допомога від Німеччини: останні новини

росія нагнала кораблі з "Калібрами", план щодо Антонівського мосту, що буде на 24 серпня: дивіться відео