Соответствующее заявление озвучил премьер-министр норвежского правительства Йонас Гар Стере. По его словам, политика безопасности страны находится в самой серьезной ситуации в последние десятилетия.

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Нет никаких признаков того, что Россия расширит войну на другие страны, но рост напряженности делает нас более уязвимыми к угрозам, разведывательным операциям и кампаниям влияния,

– отметил Стере.

Как именно Норвегия будет усиливать оборону

В последние недели Силы обороны Норвегии усилили свое присутствие и патрулирование вокруг объектов критической инфраструктуры в Северном море.

Национальная гвардия будет продолжать защищать критически важную инфраструктуру на суше вместе с полицией.

Норвежские вооруженные силы переходят на новый этап в своей планировке. Приоритетными станут задачи, дающие готовность к чрезвычайным ситуациям здесь и сейчас. Не все, что делается, является тем, чем кажется, и не обо всем мы можем говорить открыто, – сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Среди прочего, как сообщается, военно-воздушные силы упразднили обучение со своими истребителями F-35 в США, чтобы остаться в Норвегии.

Справка. Норвегия является членом НАТО и граничит с Россией в арктическом регионе. Норвегия является крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз, на долю которого приходится почти четверть всего импорта ЕС после уменьшения российских поставок.

Что этому предшествовало

В последние недели в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками.

В связи с санкциями против России российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

Также в Норвегии задержан сотрудник норвежского Арктического университета Тромсе, который называл себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа. На самом деле он россиянин и его настоящее имя Михаил Микушин, он кадровый офицер ГРУ.

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