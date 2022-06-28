Санкции против России уже нанесли оккупантам тяжелые удары. Впрочем, все только начинается, их изоляция с каждым днем будет все ощутимее.

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Норвегия не пропустила груз россиян на Шпицберген

Норвегия отказалась пропускать российский груз на Шпицберген. Норвежцы сообщили, что причиной этого решения являются наложенные на Россию санкции на нападение на Украину.

Российская горнодобывающая компания хотела осуществить доставку товаров на Шпицберген. Маршрут пролегал через материковую часть Норвегии. Норвежцы отклонили заявку 15 июня.

Оккупанты уже начали плакать и просить Норвегию сделать исключение из санкций. На пограничной станции Стурскуг застряли 20 тонн российских товаров. Они направлялись в шахтерский город Баренцбург, подавляющую часть населения которого составляют россияне.

МИД Норвегии заявил, что в Баренцбурге и Пирамиде действуют норвежские законы, соблюдать которые оккупантам придется. Российское гражданство большого количества населения этих городов не играет абсолютно никакой роли.

Напомним, ранее Литва заблокировала транзит российских товаров в Калининградскую область. Оккупанты начали угрожать силовым прорывом, но воплощать угрозу в реальность не спешат, ведь Литва является членом НАТО.

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