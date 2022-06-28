Санкції проти Росії вже завдали окупантам важких ударів. Втім, все лише починається, їхня ізоляція з кожним днем буде все більш відчутною.

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Норвегія не пропустила вантаж росіян на Шпіцберген

Норвегія відмовилася пропускати російський вантаж на Шпіцберген. Норвежці повідомили, що причиною цього рішення є накладені на Росію санкції на напад на Україну.

Російська гірничодобувна компанія хотіла здійснити доставку товарів на Шпіцберген. Маршрут пролягав через материкову частину Норвегії. Норвежці відхилили заявку 15 червня.

Окупанти вже почали плакати й просити Норвегію зробити виняток з санкцій. На прикордонній станції Стурскуг застрягли 20 тонн російських товарів. Вони прямували у шахтарське місто Баренцбург, переважну частину населення якого складають росіяни.

МЗС Норвегії заявило, що у Баренцбурзі та Піраміді діють норвезькі закони, дотримуватися яких окупантам доведеться. Російське громадянство великої кількості населення цих міст не грає абсолютно ніякої ролі.

Нагадаємо, раніше Литва заблокувала транзит російських товарів у Калінінградську область. Окупанти почали погрожувати силовим проривом, але втілювати погрозу у реальність не поспішають, адже Литва є членом НАТО.

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