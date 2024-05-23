Об этом говорится на сайте правительства Норвегии. Ограничения въезда в страну россиянам таким образом ограничат еще больше.

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Норвергия ограничила практику выдачи виз для россиян еще весной 2022 года из-за полномасштабной войны России в Украине. Преимущественно, после этого туристические визы для граждан России не выдавали.

"Решение об ужесточении правил въезда соответствует норвежскому подходу, который заключается в поддержке союзников и партнеров в противодействии незаконной агрессивной войне России против Украины", – объяснила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Важно! Отныне россиянам, целью которых является туризм и другие "несущественные поездки", будет отказано во въезде при пересечении внешней границы.

Будут ли исключения

Ограничение распространяется как на тех граждан России, кто имеет визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и тех, кто имеет визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

При этом исключения будут. Речь о посещении близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии. Также в страну все еще будут пускать граждан России, которые работают или учатся в Норвегии или других государствах Шенгенской зоны.