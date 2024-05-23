Об этом говорится на сайте правительства Норвегии. Ограничения въезда в страну россиянам таким образом ограничат еще больше.
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Норвергия ограничила практику выдачи виз для россиян еще весной 2022 года из-за полномасштабной войны России в Украине. Преимущественно, после этого туристические визы для граждан России не выдавали.
"Решение об ужесточении правил въезда соответствует норвежскому подходу, который заключается в поддержке союзников и партнеров в противодействии незаконной агрессивной войне России против Украины", – объяснила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.
Будут ли исключения
Ограничение распространяется как на тех граждан России, кто имеет визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и тех, кто имеет визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.
При этом исключения будут. Речь о посещении близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии. Также в страну все еще будут пускать граждан России, которые работают или учатся в Норвегии или других государствах Шенгенской зоны.