Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Обмеження в'їзду до країни росіянам таким чином обмежать іще більше.
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Норвергія обмежила практику видачі віз для росіян ще весною 2022 року через повномасштабну війну Росії в Україну. Переважно, після цього туристичні візи для громадян Росії не видавали.
"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькому підходу, який полягає у підтримці союзників і партнерів у протидії незаконній агресивній війні Росії проти України", – пояснила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.
Чи будуть винятки
Обмеження поширюється як на тих громадян Росії, хто має візи, видані Норвегією до посилення візової практики навесні 2022 року, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.
При цьому винятки будуть. Мова про відвідування близьких родичів (батьків, членів подружжя, співмешканців і дітей), які проживають в Норвегії. Також до країни все ще будуть пускати громадян Росії, які працюють або вчаться у Норвегії чи інших державах Шенгенської зони.