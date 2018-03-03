Норвегия модернизирует хранилище данных к "Судному дню": причина

Норвегия начала модернизацию хранилища данных к "Судному дню", которое размещено в горах архипелага Шпицберген.

Хранилище модернизируют из-за потепления в Арктике, сообщает The Local.

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В нем хранят более миллиона видов семян зерновых культур – на случай локальных или глобальных катастроф. Хранилище официально открыли 10 лет назад. Его расположили в вечной мерзлоте, чтобы поддерживать низкую температуру внутри.

Летний сезон был теплее, чем ожидалось. Талая вода попала в хранилище, что можно связать с изменением климата,

– отметил один из координаторов семенного банка Асмунд Асдаль.

И в 2016 году мерзлота растаяла из-за глобального изменения климата. Поэтому власти страны решили переоборудовать зернохранилище и выделили для этого 10 миллионов евро.

Напомним, в 2017 году на острове Шпицберген создали библиотеку, в которой будут храниться важные книги, документы и данные на случай какой-то вселенской катастрофы.