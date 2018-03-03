Норвегія модернізує сховище даних до "Судного дня": причина
Норвегія розпочала модернізацію сховища даних до "Судного дня", яке розміщено в горах архіпелагу Шпіцберген.
Сховище осучаснюють через потепління в Арктиці, повідомляє The Local.
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У ньому зберігають понад мільйон видів насіння зернових культур – на випадок локальних чи глобальних катастроф. Сховище офіційно відкрили 10 років тому. Його розташували у вічній мерзлоті, аби підтримувати низьку температуру всередині.
Літній сезон був теплішим, ніж очікувалося. Тала вода потрапили до сховища, що можна пов'язати зі зміною клімату,
– зазначив один з координаторів насінного банку Асмунд Асдаль.
Та у 2016 році мерзлота розтанула через глобальну зміну клімату. Тож влада країни вирішила переобладнати зерносховище і виділила для цього 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, у 2017 році на острові Шпіцберген створили бібліотеку, в якій будуть зберігатися найважливіші книги, документи та дані на випадок якоїсь всесвітньої катастрофи.