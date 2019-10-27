Норвегия выделит Украине почти 4 миллиона долларов

Правительство Норвегии выделит на финансирование проекта сотрудничества с Украиной в сфере здравоохранения почти 4 миллиона долларов. Деньги пойдут на улучшение услуг физической и психологической реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между двумя странами, сообщает посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк на своей странице в Facebook.

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По его словам, особо важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена на улучшение услуг украинской медицины в области физической и психологической реабилитации раненых украинских военнослужащих и другим пострадавшим гражданам.