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      Норвегия выделит Украине почти 4 миллиона долларов

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      Норвегия выделит Украине почти 4 миллиона долларов
      Норвегия выделит Украине почти 4 миллиона долларов / 24 канал

      Правительство Норвегии выделит на финансирование проекта сотрудничества с Украиной в сфере здравоохранения почти 4 миллиона долларов. Деньги пойдут на улучшение услуг физической и психологической реабилитации раненых украинских военнослужащих.

      Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между двумя странами, сообщает посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк на своей странице в Facebook.

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      По его словам, особо важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена на улучшение услуг украинской медицины в области физической и психологической реабилитации раненых украинских военнослужащих и другим пострадавшим гражданам.

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Норвегия Вооруженные силы Украины Постраждалі Деньги Лечение
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