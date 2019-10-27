Норвегія виділить Україні майже 4 мільйони доларів

Уряд Норвегії виділить на фінансування проєкту співробітництва з Україною в сфері охорони здоров’я майже 4 мільйони доларів. Гроші підуть на поліпшення послуг фізичної та психологічної реабілітації для поранених українських військовослужбовців.

Витрати, пов’язані з реалізацією проєкту, будуть розподілені між двома країнами, повідомляє посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проєкту спрямована на поліпшення послуг української медицини в сфері фізичної і психологічної реабілітації для поранених українських військовослужбовців та іншим постраждалим громадянам.

Окрім того, проєкт передбачає співпрацю в захисті від інфекційних захворювань і профілактиці та лікуванні деяких видів хвороб.