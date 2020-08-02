На круизном лайнере Roald Amundsen зафиксировали вспышку коронавируса. Министерство внутренних дел Украины пытается выяснить, есть ли на борту украинцы.

Посольство Украины уже связалось с судовладельцем и оператором судна. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко, передает УНИАН.

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Сейчас точной информации о том, есть ли на борту лайнера украинцы, нет.

Как раз общаются, потому что там всегда в таких случаях очень чувствительный момент – предоставление частной информации. Пока оператор судна не удостоверится, что члены команды готовы об этом говорить, может и не быть информации,

– отметил дипломат.

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