На норвежском лайнере произошла вспышка коронавируса: МИД проверяет, есть ли там украинцы
На круизном лайнере Roald Amundsen зафиксировали вспышку коронавируса. Министерство внутренних дел Украины пытается выяснить, есть ли на борту украинцы.
Посольство Украины уже связалось с судовладельцем и оператором судна. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко, передает УНИАН.
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Сейчас точной информации о том, есть ли на борту лайнера украинцы, нет.
Как раз общаются, потому что там всегда в таких случаях очень чувствительный момент – предоставление частной информации. Пока оператор судна не удостоверится, что члены команды готовы об этом говорить, может и не быть информации,
– отметил дипломат.
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Что известно о вспышке COVID-19 на лайнере Roald Amundsen
- На норвежском лайнере Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten COVID-19 заболели по меньшей мере 36 человек.
- 31 июля корабль зашел в порт Тромсе после семичасового плавания к архипелагу Шпицберген.
- Заражение сначала было подтверждено у четырех членов команды, после чего диагностировали весь экипаж и сообщили пассажирам, которые уже покинули судно по прибытии.
- Сейчас на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа лайнера.