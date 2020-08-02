На круїзному лайнері Roald Amundsen зафіксували спалах коронавірусу. Міністерство внутрішніх справ України намагається з'ясувати, чи є на боту українці.

Посольство України вже сконтактувало із судновласником і оператором судна. Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС Максим Коваленко, передає УНІАН.

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Наразі точної інформації щодо того, чи є на борту лайнера українці, немає.

Якраз спілкуються, бо там завжди в таких випадках дуже чутливий момент – надання приватної інформації. Поки оператор судна не впевниться, що члени команди готові про це говорити, може і не бути інформації,

– зазначив дипломат.

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Що відомо про спалах COVID-19 на лайнері Roald Amundsen