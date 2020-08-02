На норвезькому лайнері стався спалах коронавірусу: МЗС перевіряє, чи є там українці
На круїзному лайнері Roald Amundsen зафіксували спалах коронавірусу. Міністерство внутрішніх справ України намагається з'ясувати, чи є на боту українці.
Посольство України вже сконтактувало із судновласником і оператором судна. Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС Максим Коваленко, передає УНІАН.
Важливо Найбільше з квітня: у Греції зафіксували "стрибок" захворюваності на COVID-19
Наразі точної інформації щодо того, чи є на борту лайнера українці, немає.
Якраз спілкуються, бо там завжди в таких випадках дуже чутливий момент – надання приватної інформації. Поки оператор судна не впевниться, що члени команди готові про це говорити, може і не бути інформації,
– зазначив дипломат.
Актуально Інфекціоніст назвав головну умову сповільнення поширення коронавірусу
Що відомо про спалах COVID-19 на лайнері Roald Amundsen
- На норвезькому лайнері Roald Amundsen компанії-оператора Hurtigruten на COVID-19 захворіли щонайменше 36 осіб.
- 31 липня корабель зайшов у порт Тромсе після семигодинного плавання до архіпелагу Шпіцберген.
- Зараження спочатку було підтверджено у чотирьох членів команди, після чого діагностували весь екіпаж і сповістили пасажирів, які вже залишили судно після прибуття.
- Наразі на карантині перебувають 400 пасажирів і членів екіпажу лайнера.