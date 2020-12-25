Нотр-Дам возрождается из пепла: в соборе провели первый концерт после пожара – видео
В Соборе Парижской Богоматери провели первый концерт после масштабного пожара в апреле 2019 года. По случаю Рождества Христова в Нотр-Даме спел храмовый хор.
В святыни спели 8 хористов
Сначала планировалось, что будут петь 20 человек, однако впоследствии это количество уменьшили до 8 – из-за карантинных ограничений. Об этом информирут Euronews.
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Хористам пришлось надеть каски и защитные костюмы и придерживаться социальной дистанции.
Смотрите видео с концерта:
Коротко о масштабном пожаре в парижском Нотр-Даме
- Огонь в святилище вспыхнул 15 апреля 2019 года вечером.
- В результате обрушился шпиль и крыша здания.
- Стоимость восстановления храма оценили в 1 миллиард евро.
Что известно о Соборе Парижской Богоматери?Нотр-Дам – готический собор в Париже. Его строили почти 200 лет – с 1163 и до 1345 года. Об этом храме упоминается в многочисленных литературных произведениях, в частности, во всемирно известном романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
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