В Соборе Парижской Богоматери провели первый концерт после масштабного пожара в апреле 2019 года. По случаю Рождества Христова в Нотр-Даме спел храмовый хор.

В святыни спели 8 хористов

Сначала планировалось, что будут петь 20 человек, однако впоследствии это количество уменьшили до 8 – из-за карантинных ограничений. Об этом информирут Euronews.

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Хористам пришлось надеть каски и защитные костюмы и придерживаться социальной дистанции.

Смотрите видео с концерта:

.@MusiqueSNDP dirigée par @henrichalet et accompagnée par Yves Castagnet vous offre un merveilleux concert de Noël depuis la cathédrale, ce soir à 23h30 sur @France2tv, avec le concours de @Cepovett pic.twitter.com/yDfNqJX2F6 — Cathédrale NotreDame (@notredameparis) December 24, 2020

Коротко о масштабном пожаре в парижском Нотр-Даме

Огонь в святилище вспыхнул 15 апреля 2019 года вечером.

В результате обрушился шпиль и крыша здания.

Стоимость восстановления храма оценили в 1 миллиард евро.