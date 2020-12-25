Нотр-Дам відроджується з попелу: у соборі провели перший концерт після пожежі – відео
У Соборі Паризької Богоматері провели перший концерт після масштабної пожежі у квітні 2019 року. З нагоди Різдва Христового у Нотр-Дамі заспівав храмовий хор.
У святині заспівали 8 хористів
Спочатку планували, що співатимуть 20 осіб, проте згодом цю кількість зменшили до 8 – через карантинні обмеження. Про це інформують Euronews.
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Хористам довелось одягнути каски і захисні костюми та дотримуватись соціальної дистанції.
Дивіться відео з концерту:
Коротко про масштабну пожежу у паризькому Нотр-Дамі
- Вогонь у святині спалахнув 15 квітня 2019 року надвечір.
- В результаті обвалився шпиль та дах споруди.
- Вартість відновлення храму оцінили в 1 мільярд євро.
Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Нотр-Дам – готичний собор у Парижі. Його будували майже 200 років – з 1163 і аж до 1345. Про храм згадують у численних літературних творах, зокрема, у всесвітньо відомому романі Віктор Гюго "Собор Паризької Богоматері".
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