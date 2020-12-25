У Соборі Паризької Богоматері провели перший концерт після масштабної пожежі у квітні 2019 року. З нагоди Різдва Христового у Нотр-Дамі заспівав храмовий хор.

У святині заспівали 8 хористів

Спочатку планували, що співатимуть 20 осіб, проте згодом цю кількість зменшили до 8 – через карантинні обмеження. Про це інформують Euronews.

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Хористам довелось одягнути каски і захисні костюми та дотримуватись соціальної дистанції.

Дивіться відео з концерту:

.@MusiqueSNDP dirigée par @henrichalet et accompagnée par Yves Castagnet vous offre un merveilleux concert de Noël depuis la cathédrale, ce soir à 23h30 sur @France2tv, avec le concours de @Cepovett pic.twitter.com/yDfNqJX2F6 — Cathédrale NotreDame (@notredameparis) December 24, 2020

Коротко про масштабну пожежу у паризькому Нотр-Дамі

Вогонь у святині спалахнув 15 квітня 2019 року надвечір.

В результаті обвалився шпиль та дах споруди.

Вартість відновлення храму оцінили в 1 мільярд євро.