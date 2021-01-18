Ноутбук спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, который похитили во время штурма Капитолия 6 января, намерены продать россиянам. ФБР расследует доказательства того, что к преступлению причастна женщина из Пенсильвании.

Райли Джун Уильямс в тот день видели на кадрах возле офиса Пелоси. Об этом сообщает Politico. Читайте также Штурм Капитолия - не мирный протест: что на самом деле произошло в Вашингтоне Детали от ФБР По информации агента ФБР, у них есть показания свидетеля, который утверждает, что видел видео, на котором Уильямс "вынимает ноутбук или жесткий диск из кабинета спикера Пелоси".

Он также заявил, что женщина намерена прислать компьютер другу в Россию. А тот планирует продать его российским спецслужбам.

Передача ноутбука в Россию до сих пор не состоялась по непонятным причинам. Вероятно, он еще у Уильямс, если она его не уничтожила. Этот вопрос остается на расследовании,

– подытожил агент ФБР. Подозреваемая женщина сбежала Сейчас Уильямс предъявлено обвинение во входе в здание с ограниченным доступом и за действия внутри Капитолия.

По данным местных правоохранителей в Гаррисберге, мать Уильямс заявила, что ее дочь упаковала сумку и ушла из дома. Она сказала, что ее не будет несколько недель, но куда идет не сообщила.

Кроме того, мать Уильямс 11 января заявила правоохранителям о том, что свидетель ФБР является бывшим романтическим партнером подозреваемой.

Пока местные офицеры присутствовали, женщина совершила видеозвонок дочери.

Сотрудники полиции увидели ее в коричневой куртке, которая соответствовала той, что на снимках с беспорядков 6 января.

Офицеры Гаррисберга также поговорили с отцом Уильямс. Он рассказал, что ездил с дочкой в Вашингтон на протесты. Но они разошлись на день, она присоединилась к другим друзьям.

Из Вашингтона семья уехала домой после встречи у Капитолия. Обратите внимание! Все новости о штурме капитолия – читайте по ссылке.