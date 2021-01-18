Ноутбук спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, який викрали під час штурму Капітолію 6 січня, мали намір продати росіянам. ФБР розслідує докази того, що до злочину причетна жінка з Пенсільванії.

Райлі Джун Вільямс того дня бачили на кадрах біля офісу Пелосі. Про це повідомляє Politico. Читайте також Штурм Капітолія – не мирний протест: що насправді сталось у Вашингтоні Деталі від ФБР За інформацією агента ФБР, у них є показання свідка, який стверджує, що бачив відео, на якому Вільямс "виймає ноутбук або жорсткий диск з кабінету спікера Пелосі".

Він також заявив, що жінка має намір надіслати комп'ютер другові в Росію. А той планує продати його російським спецслужбам.

Передача ноутбука в Росію досі не відбулася із незрозумілих причин. Ймовірно Вільямс все ще має його, якщо не знищила. Це питання залишається на розслідуванні,

– підсумував агент ФБР. Підозрювана жінка втекла Наразі Вільямс висунуто звинувачення у вході в будівлю з обмеженим доступом та за дії всередині Капітолію.

За даними місцевих правоохоронців у Гаррісбурзі, мати Вільямс заявила, що її донька упакувала сумку та пішла з дому. Вона сказала, що її не буде кілька тижнів, але куди прямує не повідомила.

Крім того, мати Вільямс 11 січня заявила правоохоронцям про те, що свідок ФБР є колишнім романтичним партнером підозрюваної.

Поки місцеві офіцери були присутні, жінка здійснила відеодзвінок до доньки. Співробітники поліції побачили її у коричневій куртці, яка відповідала тій, що на знімках із заворушень 6 січня.

Офіцери Гаррісбурга також поговорили з батьком Вільямса. Він розповів, що їздив з донькою у Вашингтон на протести. Але вони розійшлися на день, поки вона приєдналася до інших друзів.

Пара поїхала додому з Вашингтону після зустрічі біля Капітолію. Зверніть увагу! Усі новини про штурм Капітолію – читайте за посиланням.