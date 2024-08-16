Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что пока нет прямых признаков зарождения восстания, однако Россия очень непредсказуемая страна. Она отметила, что бунт, однозначно, не начнется с антипутинских заявлений главы ЧВК "Паладин" Георгия Закревского.

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Бунт в России

Ольга Романова предположила, что Частную военную компанию сложно создать просто так, поэтому это или ничем не примечательная организация, или Закревский выдает себя не за того, кем он есть на самом деле.

По ее мнению, в России назревает бунт, который может привести к гражданской войне. Говорится о противостоянии между старой элитой и теми, кого Владимир Путин назвал новой элитой России.

Последние – это люди, которые так или иначе вернутся с войны и будут требовать своей доли, ведь к большим деньгам быстро привыкает,

– сказала Романова.

Она также добавила, что запрет свободно освещать "военкорам" события в России может стать основой будущей гражданской войны. По ее мнению, восстание возглавят недовольные граждане России.