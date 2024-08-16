Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що поки немає прямих ознак зародження повстання, однак Росія дуже непередбачувана країна. Вона зауважила, що бунт, однозначно, не розпочнеться з антипутінських заяв очільника ПВК "Паладін" Георгія Закревського.

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Бунт у Росії

Ольга Романова припустила, що Приватну військову компанію складно створити просто так, тому це або нічим не примітна організація, або Закревський видає себе не за того, ким він є насправді.

На її думку, у Росії назріває бунт, який може призвести до громадянської війни. Мовиться про протистояння між старою елітою та тими, кого Владімір Путін назвав новою елітою Росії.

Останні – це люди, які так чи інакше повернуться з війни й вимагатимуть своєї частки, адже до великих грошей швидко звикається,

– сказала Романова.

Вона також додала, що заборона вільно висвітлювати "воєнкорам" події у Росії може стати основою майбутньої громадянської війни. На її думку, повстання очолять незадоволені громадяни Росії.