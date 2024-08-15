Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що за кілька днів до операції Сил оборони у Курській області у Росії з'явилася інформація про можливу заборону та обмеження публікацій на військову тематику. Цей закон є логічним завершенням кремлівської риторики.

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"Операція у Курській області пришвидшила цей процес, адже російська влада втратила контроль над інформаційним простором у контексті цих подій", – зазначав він.

Хаотична інформація від "воєнкорів"

Ігор Рейтерович підкреслив, що інформація, яку подають у соцмережах "воєнкори", є дуже хаотичною. Це вказує на те, що у Кремлі ніяк не можуть взяти під контроль потік новин про події на території Росії.

Оскільки владі не вдається це зробити природним способом, то вона обрала стандартний, характерний для Росії варіант – видати закон, який матиме обмеження, а хто їх не дотримуватиметься, то буде покараним,

– сказав політолог.

"Воєнкори" зроблять "висновки" і почнуть менше коментувати ситуацію у Росії. На думку Рейтеровича, це буде на користь Україні, адже такі обмеження породжуватимуть внутрішню опозицію, яка буде ображена на владу та вважатиме, що держава кидає їх напризволяще.