Закревський заявив про себе ще у листопаді 2023 року. Тоді він також різко висловлювався щодо російського диктатора та провалу так званої "сво".

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В Росії назріває новий бунт

Закревський вирішив збунтуватися проти президента країни-агресорки. Він записав відеозвернення, у якому звинуватив Владіміра Путіна у всіх бідах Росії. За його словами, саме російський очільник винен у тому, що над Росією літають безпілотники, не діє авіація, а населення країни спивається.

Наша країна уже в біді,

– бідкається власник ПВК "Паладін".

У своєму зверненні він відкрито закликав до повалення влади. У ньому Закревський також пообіцяв, що нібито після державного перевороту скасує всі закони, які російський уряд ухвалив за останні декілька років, а ще – видворить усіх мігрантів, анулює їхні російські паспорти, відновить економіку країни і "поверне Україну".

До слова, ще не так давно Закревський був немедійною особою, але після смерті Пригожина вирішив заявити про себе і зробив те, чого не робив очільник вагнерівців, – критикувати Путіна за "розвал армії".

"Раніше Закревський був непублічною фігурою, але тепер явно вирішив косплеїти іншого відомого власника ПВК і зайшов одразу з козирів", – писав у листопаді 2023 року Денис Казанський.

Довідково. ПВК "Паладін" – це невелике військове угрупування чисельністю менше 300 осіб. Воно бере участь у війнах в Африці та Сирії. Там також стверджують, що під їхньою "охороною" перебуває 3 стратегічні об'єкти.

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