Она является заморским владением Франции с особым статусом. Где именно на карте расположена Новая Каледония, показывает 24 Канал.
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Где расположена Новая Каледония?
Новая Каледония – это группа островов в юго-западной части Тихого океана, а именно:
- большой остров Новая Каледония (Гранд-Терр),
- мелкие острова: Луайоте, Белеп, Пен и тому подобное.
Общая площадь территории – 19 тысяч квадратных километров.
Согласно данным за 2019 год, население составляет более 270 тысяч человек.
Где расположена Новая Каледония: смотрите на карте
Напомним, что подписанный проект соглашения предусматривает создание политической единицы под названием "государство Новая Каледония" в составе Франции.
Изменения будут внесены во французскую конституцию.
В 2026 году планируется принятие закона нового "государства", которое закрепит основы организации местной власти.
Отмечается, что жители Новой Каледонии смогут иметь двойное гражданство. Если же человек откажется от французского, автоматически потеряет и новокаледонское.