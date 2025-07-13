Она является заморским владением Франции с особым статусом. Где именно на карте расположена Новая Каледония, показывает 24 Канал.

Смотрите также Помощь уже не та: почему украинцы во Франции выбирают статус беженца, а не временную защиту

Где расположена Новая Каледония?

Новая Каледония – это группа островов в юго-западной части Тихого океана, а именно:

большой остров Новая Каледония (Гранд-Терр),

мелкие острова: Луайоте, Белеп, Пен и тому подобное.

Общая площадь территории – 19 тысяч квадратных километров.

Согласно данным за 2019 год, население составляет более 270 тысяч человек.

Где расположена Новая Каледония: смотрите на карте

Напомним, что подписанный проект соглашения предусматривает создание политической единицы под названием "государство Новая Каледония" в составе Франции.

Изменения будут внесены во французскую конституцию.

В 2026 году планируется принятие закона нового "государства", которое закрепит основы организации местной власти.

Отмечается, что жители Новой Каледонии смогут иметь двойное гражданство. Если же человек откажется от французского, автоматически потеряет и новокаледонское.