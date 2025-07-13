Вона є заморським володінням Франції з особливим статусом. Де саме на карті розташована Нова Каледонія, показує 24 Канал.

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Де розташована Нова Каледонія?

Нова Каледонія – це група островів у південно-західній частині Тихого океану, а саме:

великий острів Нова Каледонія (Гранд-Терр),

дрібні острови: Луайоте, Белеп, Пен тощо.

Загальна площа території – 19 тисяч квадратних кілометрів.

Згідно із даними за 2019 рік, населення становить понад 270 тисяч осіб.

Де розташована Нова Каледонія: дивіться на карті

Нагадаємо, що підписаний проєкт угоди передбачає створення політичної одиниці під назвою "держава Нова Каледонія" у складі Франції.

Зміни будуть внесені до французької конституції.

У 2026 році планується ухвалення закону нової "держави", яка закріпить засади організації місцевої влади.

Зазначається, що мешканці Нової Каледонії зможуть мати подвійне громадянство. Якщо ж людина відмовиться від французького, автоматично втратить й новокаледонське.