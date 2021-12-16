Новые лекарства против ВИЧ-инфекции

Долгоиграющие антиретровирусные лекарства, которые вводятся инъекционно каждые два месяца, оказали серьезную защиту здоровым людям от вируса иммунодефицита, который вызывает СПИД. Это большое исследование было остановлено пандемией COVID-19, но сейчас таки было закончено, пишет издание Science.

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Что такое ВИЧ

Это вирус иммунодефицита человека. Он инфицирует клетки в иммунной системе. Если с ним не бороться, он серьезно ее ослабляет, вызывая СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Существует два типа вирусов ВИЧ – 1 и 2. Первый тип приходится на 95% случаев. Пока терапия заключается в ежедневном принятии таблеток, блокирующих заражение новых клеток. Полностью вылечить болезнь невозможно

Конечно, впереди еще рассмотрение и анализ другими учеными, публикация и презентация. Но ранний успех показывает потенциальную альтернативу ежедневным антиретровирусным таблеткам. Такая терапия давно была сложной для многих людей.

Стратегия, стоящая за экспериментом, называется предконтактная профилактика (Pre-exposure prophylaxis, PrEP). Она была утверждена еще в 2012 году главным органом США, ответственным за лекарства – Food and Drug Administration.

Тогда, правда, это была таблетка, которая объединяла в себе два препарата, ослабляющих вирус, которую назвали "трувада" и по факту забыли о ней вплоть до недавнего времени.

Трувада остается очень популярным лекарством для борьбы с ВИЧ-инфекцией / Фото PBS

И тут ученые достали ее для того, чтобы сравнить эффективность против внутримышечных инъекций каботегравира (те самые экспериментальные лекарства – 24). В группе были мужчины, у которых были половые отношения с другими мужчинами или трансгендерными женщинами. Спонсором выступил Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США.

По оценкам UNAIDS на 2020 год, в Украине проживает 250 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ/СПИД. И еще многие десятки тысяч украинцев не знают о своем статусе. Наша страна находится на втором месте после России в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Всемирный эксперимент

Все было готово для начала в декабре 2016 года. Для участия отобрали 4500 человек по всей планете: США, Южная Африка, Аргентина, Бразилия, Перу, Вьетнам, Таиланд. Их разделили на четыре группы: трувада; плацебо в виде таблеток; укол каботегравира или укол плацебо.

До апреля, в группе каботегравира заболело 12 человек (0,38% от всей группы), а среди тех, кто принимал трувада – 38 (1,21% от всей группы). Главный вопрос – почему люди все равно заболели? В 2020 году, производители обещали расследовать все случаи. Ответом (или одним из них – 24) может стать вес.

Мужчины с меньшей массой тела или трансгендерные женщины выводили лекарства из организма быстрее, сообщают более ранние исследования. Другая идея – люди "подхватили" ВИЧ на очень раннем этапе. На нем люди в "инъекционной группе" сначала принимали таблетки пять недель. Возможно, кто-то не принимал их, когда требовалось. Или вариант вируса был просто устойчивым к каботегравиру.

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"Это действительно здорово, потому что дает еще одну опцию для людей, которые не хотят или не могут покупать ежедневные лекарства", – сказал Science Джаред Бетен, эпидемиолог из Университета Вашингтона, Сиэтл. Он делал PrEP в Уганде и Кении.

Два препарата, которые вводятся инъекцией, готовы изменить мир / Фото ABC News

Статистически, лекарства через инъекцию не показали своего преимущества над таблетками. Но показали, что могут работать так же эффективно. Поэтому если их утвердят, на рынке появится хорошая альтернатива. Бетен сравнил ситуацию с женщинами, которые сегодня имеют несколько средств контрацепции и могут среди них выбирать, какой работает именно для них.

"Люди агрессивно ищут долгоиграющие лекарства", – пояснил Science Майрон Коэн, главный исследователь из Сети испытаний для профилактики ВИЧ, которая находится в Университете Северной Каролины.

Если каботегравир будет действовать как минимум несколько месяцев, мы максимально приблизимся к предоставлению людям преимущества вакцины без нее самой,

– добавил он.

Первые результаты и дальнейшие планы

Пандемия поставила исследование на грань срыва. COVID-19 заставил закрыться 11 пунктов, где делали тесты. А те, которые были открыты, испытывали трудности с посещением из-за локдаунов.

Все закончилось 14 мая, когда инъекции и трувада были признаны "безопасными и хорошо воспринятыми организмом". Основным неприятным явлением был дискомфорт в ягодицах на месте укола.

Несмотря на это, вакцинацию расширили на всех участников, даже на тех, кто получил плацебо. С трувадой была другая проблема – инфицированные ВИЧ люди уже не принимали ежедневные таблетки, это можно увидеть по их крови.

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Есть надежда, что уколы смогут закрыть данный пробел, потому что их надо делать реже. Каботегравир атакует фермент в вирусе иммунодефицита человека, который зовется интегразой. Он ключевой для дальнейшей репликации (создание большого количества вирусных копий – 24).

Таким образом, этот препарат можно использовать не только для профилактики, но и для лечения после формального одобрения.

Он может помочь покончить со СПИДом к 2030,

– уверен Майлор Коэн.

Пока неизвестно, будут ли новые лекарства работать в других популяциях людей на Земле. "Соседнее" исследование взяло за цель исследовать действие каботегравира на гетеросексуальных женщинах. Оно должно закончиться в мае 2022 года.

Осенью 2021 года каботегравир получил свое одобрение за пределами США – от Национального института здоровья и передового опыта Великобритании (NICE). Там говорят, что 13 тысяч человек уже могут им воспользоваться для лечения.