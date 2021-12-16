Нові ліки проти ВІЛ-інфекції

Довгодіючі антиретровірусні ліки, які вводяться ін’єкційно кожні два місяці, надали серйозний захист здоровим людям від вірусу імунодефіциту, який спричиняє СНІД. Це велике дослідження було зупинене пандемією COVID-19, але зараз таки було закінчене, пише видання Science.

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Що таке ВІЛ Це вірус імунодефіциту людини. Він інфікує клітини у імунній системі. Якщо з ним не боротися, він серйозно її ослаблює, викликаючи СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Існує два типи вірусів ВІЛ – 1 та 2. Перший тип приходиться на 95% випадків. Поки що терапія полягає у щоденному прийнятті пігулок, що блокують зараження нових клітин. Повністю вилікувати хворобу неможливо

Звісно, попереду ще розгляд та аналіз іншими вченими, публікація та презентація. Але ранній успіх показує потенційну альтернативу щоденним антиретровірусним пігулкам. Така терапія давно була складною для багатьох людей.

Стратегія, що стоїть за експериментом, називається передконтактна профілактика (Pre-exposure prophylaxis, PrEP). Вона була затверджена ще у 2012 році головним органом США, відповідальним за ліки – Food and Drug Administration.

Тоді, щоправда, це була пігулка, яка об’єднувала у собі два препарати, що послаблюють вірус, яку назвали "трувада" і по факту забули про неї аж до останнього часу.

Трувада залишається дуже популярними ліками для боротьби з ВІЛ-інфекцією / Фото PBS

Аж тут вчені дістали її для того, щоб порівняти ефективність проти внутрішньом’язових ін’єкцій каботегравіру (ті самі експериментальні ліки – 24). У групі були чоловіки, які мали статеві відносини з іншими чоловіками або трансгендерними жінками. Спонсором виступив Національний інститут алергії та інфекційних хвороб США.

За оцінками UNAIDS на 2020 рік, в Україні проживає 250 тисяч людей з підтвердженим діагнозом ВІЛ/СНІД. І ще багато десятків тисяч українців не знають про свій статус. Наша країна знаходиться на другому місці після Росії у регіоні Східної Європи та Центральної Азії.

Всесвітній експеримент

Все було готово для початку у грудні 2016 року. Для участі відібрали 4500 людей по всій планеті: США, Південна Африка, Аргентина, Бразилія, Перу, В’єтнам, Таїланд. Їх розділили на чотири групи: трувада; плацебо у вигляді пігулок; укол каботегравіру або укол плацебо.

До квітня, у групі каботегравіру, захворіло 12 чоловіків (0,38% від усієї групи), а серед тих, хто приймав труваду – 38 (1,21% від усієї групи). Головне питання – чому люди все одно захворіли? У 2020 році, виробники обіцяли розслідувати всі випадки. Відповіддю (або однією з них – 24) може стати вага.

Чоловіки з меншою масою тіла або трансгендерні жінки виводили ліки з організму швидше, більш ранні дослідження повідомляють. Інша ідея – люди "підхопили" ВІЛ на дуже ранньому етапі. На ньому, люди у "ін’єкційній групі" спочатку приймали пігулки п’ять тижнів. Можливо, хтось не приймав їх, коли було потрібно. Або варіант вірусу був просто стійким до каботегравіру.

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"Це дійсно чудово, бо дає ще одну опцію для людей, які не хочуть або не можуть купувати щоденні ліки", – сказав Science Джаред Бетен, епідеміолог з Університету Вашингтону, Сіетл. Він робив PrEP в Уганді та Кенії.

Але два препарати, які вводяться ін'єкцією, готові змінити світ / Фото ABC News

Статистично, ліки через ін’єкцію не показали своєї переваги над пігулками. Але показали, що можуть працювати так само ефективно. Тож якщо їх затвердять, на ринку з’явиться гарна альтернатива. Бетен порівняв ситуацію з жінками, які сьогодні мають кілька засобів контрацепції та можуть серед них обирати, який працює саме для них.

"Люди агресивно шукають довгодіючі ліки", – пояснив Science Майрон Коен, головний дослідник з Мережі випробувань для профілактики ВІЛ, яка знаходиться в Університеті Північної Кароліни.

Якщо каботегравір буде діяти як мінімум кілька місяців, ми максимально наблизимося до надання людям переваги вакцини без неї самої,

– додав він.

Перші результати та подальші плани

Пандемія поставила дослідження на межу зриву. COVID-19 змусив закритися 11 пунктів, де робили тести. А ті, які були відкриті, мали труднощі з відвідуванням через локдауни.

Все закінчилося 14 травня, коли ін’єкції та трувада були визнані "безпечними та гарно сприйнятими організмом". Основним неприємним явищем був дискомфорт у сідницях на місці уколу.

Попри це, вакцинацію розширили на всіх учасників, навіть на тих, хто отримав плацебо. З трувадою була інша проблема – інфіковані ВІЛ люди вже не приймали щоденні пігулки, це можна побачити по їхній крові.

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Є надія, що уколи зможуть закрити цю прогалину, бо їх треба робити рідше. Каботегравір атакує фермент у вірусі імунодефіциту людини, який зветься інтегразою. Він ключовий для подальшої реплікації(створення великої кількості вірусних копій – 24).

Таким чином, цей препарат можна використати не лише для профілактики, але й для лікування після формального схвалення.

Він може допомогти покінчити зі СНІДом до 2030,

– упевнений Майлор Коен.

Наразі, невідомо, чи будуть нові ліки працювати в інших популяціях людей на Землі. "Сусіднє" дослідження взяло за мету дослідити дію каботегравіру на гетеросексуальних жінках. Воно має закінчитися у травні 2022 року.

Восени 2021 року, каботегравір отримав своє схвалення за межами США – від Національного Інституту здоров’я та передового досвіду Великобританії (NICE). Там кажуть, що 13 тисяч людей вже можуть ним скористатися для лікування.