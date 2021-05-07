Как "Новая почта" будет работать 9 – 10 мая: график
В мае 2021 года украинцы получили несколько дополнительных выходных, один из них – по случаю Дня победы и Дня памяти и примирения. "Новая почта" обнародовала график, по которому будет работать 9 и 10 мая.
Источник:24 канал
В "Новой почте" рассказали о графике работы отделений в воскресенье, 9 мая, и в понедельник, 10 мая.
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Режим работы "Новой почты"
- 9 мая отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику,
- 10 мая отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения).
С детальным графиком работы каждого отделения в каждой области можно ознакомиться на сайте компании.
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