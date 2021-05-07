В мае 2021 года украинцы получили несколько дополнительных выходных, один из них – по случаю Дня победы и Дня памяти и примирения. "Новая почта" обнародовала график, по которому будет работать 9 и 10 мая.

В "Новой почте" рассказали о графике работы отделений в воскресенье, 9 мая, и в понедельник, 10 мая. Читайте также "Новая почта" с 20 марта повысила тарифы: сколько теперь стоит отправить посылку Режим работы "Новой почты" 9 мая отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику,

отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по обычному графику, 10 мая отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы (индивидуальный для каждого отделения). С детальным графиком работы каждого отделения в каждой области можно ознакомиться на сайте компании. Справка. 8 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая – День памяти и примирения. В связи с этим, в Киеве и ряде украинских городов запланировали церемонии возложения цветов, тематические выставки, флешмобы, встречу с ветеранами боевых действий, минуты молчания.