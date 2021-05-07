У травні 2021 року українці отримали кілька додаткових вихідних, один з них – з нагоди Дня перемоги та Дня пам'яті й примирення. "Нова пошта" оприлюднила графік, за яким працюватиме 9 та 10 травня.

У "Новій пошті" розповіли про графік роботи відділень у неділю, 9 травня, та в понеділок, 10 травня. Читайте також "Нова пошта" з 20 березня підвищила тарифи: скільки тепер коштує відправити посилку Режим роботи "Нової пошти" 9 травня відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком,

відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком, 10 травня відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення). З детальним графіком роботи кожного відділення в кожній області можна ознайомитися на сайті компанії. Довідка. 8 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День пам'яті та примирення. У зв'язку з цим, у Києві та низці українських міст запланували церемонії покладання квітів, тематичні виставки, флешмоби, зустріч з ветеранами бойових дій, хвилини мовчання.