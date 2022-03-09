"Новая почта" объяснила детали. Получить международные переводы Western Union и Ria можно в любом отделении, которое работает.

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Поддерживаем друг друга со всех уголков мира и мы обязательно прорвемся,
– говорится в сообщении.

Как получить международный денежный перевод в Новой почте:

  • сообщить оператору номер перевода, который назвал отправитель денег;
  • назвать фамилию, имя и страну отправителя;
  • предоставить документы, удостоверяющие личность.

ВСУ

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