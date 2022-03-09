"Нова пошта" пояснила деталі. Отримати міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому відділенні, яке працює.

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Підтримуємо одне одного з усіх куточків світу і ми обов'язково прорвемось,
– мовиться у повідомленні.

Як отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті:

  • повідомити оператору номер переказу, який назвав відправник грошей;
  • назвати прізвище, ім'я та країну відправника;
  • надати документи, що посвідчують особу.

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