Более 6 тысяч отделений по всей стране, более 212 миллионов отправлений в год.

Услугами этой компании пользуется каждый третий украинец. "Новая почта" – один из крупнейших логистических операторов, который занимается перевозкой документов, посылок и грузов, и один из лидеров на рынке экспресс-доставок в Украине.

Компанию в 2001 году основали два друга – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, которые вместе учились в Харьковском авиационном институте. После окончания вуза Климов несколько лет работал инженером-конструктором в авиастроительном концерне "Антонов". А Поперешнюк возглавил небольшой кондитерский бизнес. И искал пути транспортировки товаров из Полтавы по Украине.

Однако в начале нулевых в Украине не существовало рынка доставки: посылки чаще всего передавали через проводников поездов и водителей автобусов. Наблюдая за успешным зарубежным опытом, молодые бизнесмены решили предложить украинцам новую услугу - быструю и удобную доставку. Так появилась "Новая почта".

Стартовый капитал компании составил 7 тысяч долларов, а в команде работало не более десяти человек. Но с годами "Новая почта" из небольшого частного экспресс-перевозчика переросла в компанию национального масштаба. В 2016 году американский деловой журнал Inc. включил ее в рейтинг пяти тысяч европейских компаний, демонстрирующих самый быстрый темп развития.

"Сегодня – здесь, завтра – там". С таким девизом "Новая почта" обещает доставить посылку в любую точку страны. Сейчас компания имеет более 6 тысяч отделений по всей Украине, три тысячи из которых – в сельской местности. Кроме того, представительства "Новой почты" есть в Молдове и Грузии. Доставку посылок обеспечивает мощная команда, которая насчитывает более 28 тысяч человек – это работники отделений и терминалов, водители и курьеры.

Чтобы сохранить передовые позиции, руководство компании делает ставку на инновационные технологии. В частности, в Киеве, Львове и Харькове работают уникальные терминалы, где благодаря специальному оборудованию посылки автоматически сортируются для разных направлений. Также логистический оператор тестирует доставку с помощью электроскутеров и дронов.

"Новая Почта" входит в сотню крупнейших налогоплательщиков в Украине. Только в 2019 году компания перечислила в бюджет более 4 миллиардов гривен. Кроме того, "Новая Почта" реализует ряд социальных проектов. Уже более 5 лет действует программа "Гуманитарная почта Украины", в рамках которой компания бесплатно доставляет грузы для волонтерских организаций. Также "Новая почта" поддерживает беговое движение в Украине и инвестирует в развитие велоинфраструктуры в украинских городах.

Основатели компании видят большой потенциал в украинском рынке. И отмечают: успех каждого украинского предприятия является залогом прогресса и развития страны.