Понад 6 тисяч відділень по всій країні, понад 212 мільйонів відправлень за рік.

Послугами цієї компанії користується кожен третій українець. "Нова пошта" – один із найбільших логістичних операторів, який займається перевезенням документів, посилок і вантажів, та один із лідерів на ринку експрес-доставок в Україні.

Компанію у 2001 році заснували двоє друзів – В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, які разом навчалися у Харківському авіаційному інституті. Після закінчення вишу Климов кілька років працював інженером-конструктором в авіабудівному концерні "Антонов". А Поперешнюк очолив невеликий кондитерський бізнес. І шукав шляхи транспортування товарів із Полтави по Україні.

Однак на початку нульових в Україні не існувало ринку доставки: посилки найчастіше передавали через провідників потягів та водіїв автобусів. Спостерігаючи за успішним закордонним досвідом, молоді бізнесмени вирішили запропонувати українцям нову послугу – швидку і зручну доставку. Так з'явилася "Нова пошта".

Стартовий капітал компанії становив 7 тисяч доларів, а у команді працювало не більше десяти людей. Та з роками "Нова пошта" із невеликого приватного експрес-перевізника переросла у компанію національного масштабу. У 2016 американський діловий журнал Inc. включив її до рейтингу п'яти тисяч європейських компаній, що демонструють найшвидший темп розвитку.

"Сьогодні – тут, завтра – там". Із таким девізом "Нова пошта" обіцяє доставити посилку у будь-яку точку країни. Зараз компанія має більше 6 тисяч відділень по всій Україні, три тисячі з яких – в сільській місцевості. Окрім того, представництва "Нової пошти" є у Молдові та Грузії. Доставку посилок забезпечує потужна команда, яка налічує понад 28 тисяч людей – це працівники відділень та терміналів, водії та кур'єри.

Аби зберегти передові позиції, керівництво компанії робить ставку на інноваційні технології. Зокрема, у Києві, Львові та Хмельницькому працюють унікальні термінали, де завдяки спеціальному обладнанню посилки автоматично сортуються для різних напрямків. Також логістичний оператор тестує доставку за допомогою електроскутерів та дронів.

"Нова Пошта" входить до сотні найбільших платників податків в Україні. Тільки у 2019 році компанія перерахувала до бюджету понад 4 мільярди гривень. Окрім того, "Нова Пошта" реалізовує низку соціальних проєктів. Вже понад 5 років діє програма "Гуманітарна пошта України", у рамках якої компанія безкоштовно доставляє вантажі для волонтерських організацій. Також "Нова пошта" підтримує біговий рух в Україні та інвестує у розвиток велоінфраструктури в українських містах.

Засновники компанії вбачають великий потенціал в українському ринку. І зазначають: успіх кожного українського підприємства є запорукою прогресу і розвитку країни.