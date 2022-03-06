Об этом 6 марта сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации. Отметим, что гуманитарную помощь можно получить с 9.00 до 16.00.

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Синегубов объяснил, что в течение 5 марта в пункты сети "Новая почта" доставили 9 вагонов и 5 фур гуманитарной помощи с продуктами, одеждой и бытовой химией.

В настоящее время помощь выдают по адресам:

проспект Людвига Свободы, 35;

улица Ахсарова, 21;

переулок Пискуновский, 4;

проспект Гагарина, 54-а, 176, 199;

улица Амосова 11-я;

проезд Стадионный, 13;

проспект Героев Сталинграда, 169/24

улица Луи Пастера, 318

улица Ньютона, 98.

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