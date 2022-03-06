Об этом 6 марта сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации. Отметим, что гуманитарную помощь можно получить с 9.00 до 16.00.
На тему Харьковская область ожидает масштабный гуманитарный груз
Синегубов объяснил, что в течение 5 марта в пункты сети "Новая почта" доставили 9 вагонов и 5 фур гуманитарной помощи с продуктами, одеждой и бытовой химией.
В настоящее время помощь выдают по адресам:
- проспект Людвига Свободы, 35;
- улица Ахсарова, 21;
- переулок Пискуновский, 4;
- проспект Гагарина, 54-а, 176, 199;
- улица Амосова 11-я;
- проезд Стадионный, 13;
- проспект Героев Сталинграда, 169/24
- улица Луи Пастера, 318
- улица Ньютона, 98.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!