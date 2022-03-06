Про це 6 березня повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Зазначимо, що гуманітарну допомогу можна отримати з 9:00 до 16:00.
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Синєгубов пояснив, що упродовж 5 березня до пунктів мережі "Нова пошта" доставили 9 вагонів та 5 фур гуманітарної допомоги з продуктами, одягом та побутовою хімією.
Наразі допомогу видають за адресами:
- проспект Людвіга Свободи, 35;
- вулиця Ахсарова, 21;
- провулок Пискунівський, 4;
- проспект Гагаріна, 54-а, 176, 199;
- вулиця Амосова 11-а;
- проїзд Стадіонний, 13;
- проспект Героїв Сталінграда, 169/24
- вулиця Луї Пастера, 318
- вулиця Ньютона, 98.
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