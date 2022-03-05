Вони прибудуть у регіон вже сьогодні, 5 березня. Таку інформацію озвучив Олег Синєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації.

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Харківщина приймає гуманітарний вантаж

Синєгубов розповів, що у Харкові вже організували 3 логістичні центри. "Наповнюємо їх і звідти вже завдяки компаніям, які зголосилися нам допомагати, розвозимо містом", – пояснив чиновник.

Що передають на Харківщину:

продукти;

медичні препарати;

одяг;

питну воду.

Глава Харківської ОВА зауважив, що 4 березня гуманітарну допомогу вже видавали централізовано по пунктах. Таких працювало близько 10, але їхня кількість постійно збільшуватиметься.

Водночас чиновник розповів й про наявні проблеми. Мовиться про доставку допомоги на окраїни міста, а саме – Північну Салтівку та ХТЗ. Їх постійно обстрілюють російські загарбники.

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