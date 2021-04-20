Новая госпожа посол Маркарова отправилась в США
Новоназначенная госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении на должность в конце февраля.
Источник:фейсбук Оксаны Маркаровой
Информацию о том, что Маркарова отправляется в США, в сети подтвердила сама госпожа посол.
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Маркарова отправилась в Вашингтон
Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону),
– написала Маркарова.
И добавила, что с 20 апреля она "24/7 в рядах дипломатической teamUkraine".
Что известно о назначении Маркаровой на должность посла
- Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 года по 4 марта 2020 года.
- 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил ее на должность госпожи посла Украины в США.
- Маркарова призналась, что предложение занять эту должность стало для нее неожиданным. Назначение министра инициировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Перед началом своей работы в Вашингтоне Маркарова рассказала, какие у нее будут задания на новой должности.
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