Новоназначенная госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении на должность в конце февраля.

Информацию о том, что Маркарова отправляется в США, в сети подтвердила сама госпожа посол.

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Маркарова отправилась в Вашингтон

Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону),

– написала Маркарова.

И добавила, что с 20 апреля она "24/7 в рядах дипломатической teamUkraine".

Что известно о назначении Маркаровой на должность посла