Новопризначена пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона. Володимир Зеленський підписав указ про її призначення на посаду наприкінці лютого.

Інформацію про те, що Маркарова вирушає до США, у мережі підтвердила сама пані посол.

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Маркарова вирушила до Вашингтона

Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (квитком в одну сторону),

– написала Маркарова.

Та додала, що від 20 квітня вона "24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine".

Що відомо про призначення Маркарової на посаду посла