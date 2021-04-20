Нова пані посол Маркарова вирушила до США
Новопризначена пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона. Володимир Зеленський підписав указ про її призначення на посаду наприкінці лютого.
Джерело:фейсбук Оксани Маркарової
Інформацію про те, що Маркарова вирушає до США, у мережі підтвердила сама пані посол.
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Маркарова вирушила до Вашингтона
Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (квитком в одну сторону),
– написала Маркарова.
Та додала, що від 20 квітня вона "24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine".
Що відомо про призначення Маркарової на посаду посла
- Оксана Маркарова була міністеркою фінансів України з 8 червня 2018 по 4 березня 2020 року.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив її на посаду пані посла України у США.
- Маркарова зізналася, що пропозиція обійняти цю посаду стала для неї несподіваною. Призначення посадовиці ініціював глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- Перед початком своєї роботи у Вашингтоні Маркарова розповіла, які у неї будуть завдання на новій посаді.
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